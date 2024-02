Video | Protesta contra la Ley Ómnibus: nuevos incidentes frente al Congreso

Organizaciones sociales y partidos de izquierda volvieron al Congreso para manifestarse en rechazo la Ley Ómnibus. Al igual que el miércoles, se registraron serios incidentes con las fuerzas federales en plena sesión por el debate del proyecto impulsado por el presidente Javier Milei.

Las movilizaciones son impulsadas por el Frente de Izquierda junto a multisectoriales, agrupaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, cultura y ambiente, entre otras, explicó la legisladora porteña, Celeste Fierro, que llamó a protestar: “En los momentos más difíciles tenemos que estar organizados y en la calle”, en declaraciones a AM 530.

A a diferencia de lo ocurrido en la jornada de ayer, los enfrentamientos se produjeron con los efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes empezaron a empujar a los protestantes que estaban sobre la plaza.

🚨Continúan los incidentes entre la policía y los manifestantes en la puerta del Congreso

Los manifestantes pidieron que los efectivos salieran de la plaza, ya que no estaban cortando la calle ni interrumpiendo la circulación y fue entonces que comenzaron a avanzar con sus escudos y tirando gas lacrimógeno.

En medio de la tensión, los efectivos apartaron a uno de los manifestantes y quedó detenido. «Me sacaron de la nada, tengo un camión con sonido y me sacaron. Me resistí porque soy un ciudadano con derechos”, aseguró el joven.

En simultáneo, un joven quedó rendido en la Plaza de los dos Congresos, luego de resultar herido en la zona del mentón, lo que causó una fuerte pérdida de sangre. Inmediatamente fue asistido por militantes que fueron preparados con material sanitario.

Ley Ómnibus: los incidentes del miércoles

El miércoles, piqueteros, partidos de izquierda y organizaciones sociales que se concentraron frente al Congreso se enfrentaron con la Policía, que se desplegó para impedir el avance de la marcha e intentó aplicar el protocolo antipiquetes para evitar el corte de tránsito de la Avenida Rivadavia.

El avance de los agentes de fuerzas federales en los alrededores del Palacio Legislativo, que incluyó carros hidrantes, se produjo durante la tarde mientras se debatía el proyecto de Bases. Pese a las órdenes que recibieron las fuerzas de seguridad de desalojar las calles de los alrededores al edificio parlamentario, las mismas llegaron a quedar ocupadas tanto por los efectivos como por los manifestantes.

Inicialmente hubo un avance de gendarmes y policías sobre la multitud, pero luego la situación se descomprimió.

Ley Ómnibus: Patricia Bullrich defendió el operativo policial en el Congreso

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el operativo del miércoles en la protesta de los piqueteros de izquierda en los alrededores del Congreso en rechazo a la Ley Ómnibus: “Quisieron impedir que la gente volviera a su casa”.

Bullrich dijo: “Fue una marcha ordenada hasta que decidieron, a propósito, copar la calle con el objetivo de impedir que la gente pudiese volver tranquila a su casa. Se actuó de acuerdo al protocolo existente”.