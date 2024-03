Las prestadoras de salud mostraron su apoyo al DNU de Milei: “Trae más eficiencia y transparencia»

El titular de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) y presidente de Emergencias, José Sánchez, habló respecto al DNU de Milei y resaltó su apoyo a la reforma. También opinó que la aprobación de la misma podría beneficiar al sector y llegaría para «mejorar la calidad de los servicios».

Desde el FAPS, apoyaron la iniciativa del presidente Javier Milei de intentar establecer un Decreto de Necesidad y Urgencia, fue el titular del área quien manifestó que su aprobación: “Permitirá reducir costos de intermediación, mejorar la calidad de los servicios y mayores recursos para los prestadores finales del equipo de salud, que son quienes llevan en definitiva el sistema adelante: me refiero a médicos, sanatorios, bioquímicos, recursos humanos técnicos en general. El DNU es un primer paso para un proceso de recuperación del sector privado de salud, que se veía amenazado en su viabilidad con el modelo anterior”. Sánchez se mostró preocupado ante la posibilidad de que el decreto no se apruebe y comentó que «la no aprobación del decreto no bajará las cuotas de las prepagas ni hará que sea más fácil atenderse para ningún paciente”

Por su parte. el empresario reiteró su apoyo a la normativa que permite la desregulación y libre elección de la obra social o la empresa de medicina prepaga. Asimismo agregó que “en los últimos veinte años la Argentina no crea empleo privado, siendo el sector de Salud privado el único que creció en puestos de trabajo, siendo los mismos de calidad, profesionales o universitarios», es por este motivo que Sánchez sostiene que la reforma laboral «generaría mucho dinamismo en el sector de salud, que tiene un enorme potencial de generación de nuevos empleos. Hoy todos tienen claro que tenemos que poner el foco en la necesidad de atención que tiene la gente, y dicha reforma mejoraría la productividad del sector y la calidad de atención, sin dudas”.

Por otra parte el empresario habló respecto a la situación actual política y la posibilidad de que se avance en una derogación de la disposición del Ejecutivo y dijo: “Nos preocupa interrumpir lo que se viene logrando en poco tiempo y poner en riesgo la sostenibilidad del sistema. El sistema de salud está quebrado. Y la no aprobación del decreto no bajará las cuotas de las prepagas ni hará que sea más fácil atenderse para ningún paciente. Necesitamos políticas y reglas del juego claras, estables y que no atenten contra las empresas que dan trabajo y pagan salarios”.

Por ultimo agregó que cree firmemente que el DNU 70/23 llega para «salvar el sector», ya que lo ordenaría y sanearía. “Son reformas estructurales para que más ciudadanos tengan acceso a la salud y una mejor atención. Trae más eficiencia y transparencia. También permitirá mayor financiamiento al sector. Esto permite la sostenibilidad de las instituciones, sanatorios y clínicas, por ejemplo. Va a redundar en un beneficio para los afiliados y, además, el dinero que hoy reciben las obras sociales sindicales que actúan de “intermediarias” pasará a pertenecer a los aportantes en beneficio de la cuota que pagan”.

con información de Infobae