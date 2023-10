Las principales frases que dejó el segundo debate presidencial: cruces, FBI argentino e impuestos

Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Myriam Bregman y Juan Schiaretti se enfrentaron el domingo en el segundo debate presidencial. Hubo anuncios de propuestas, cruces entre los candidatos y algunas declaraciones que marcaron el encuentro.

Estas son las principales frases que dejó la contienda en la previa de las elecciones del 22 de octubre:

Las frases de Schiaretti, Bullrich, Bregman, Massa y Milei en el debate presidencial

Narcotráfico: “Los últimos gobiernos, los kirchneristas y los de cambiemos, dejaron sola a las provincias en el narcotráfico. Hicieron la ley de de federalización del narcomenudeo”, criticó Juan Schiaretti

Eliminación de retenciones: “Hay que eliminar las retenciones al campo para que no castigue a la producción. Hay que sustituir impuestos distorsivos como los ingresos brutos con un impuesto a la última venta o un IVA provincial como tiene Brasil”, propuso Schiaretti

Massa y Bregman: «No estamos en un balotaje, Sergio, no te apures», resaltó Bregman, luego de que el ministro de Economía le preguntara si le daba lo mismo él o Milei.

Massa contra Milei: «Javier hasta acá llegaste, dejá de faltarle el respeto a las mujeres. Me parece que más allá de que piensen distinto, tienen derecho a pensar distinto a vos y me parece que muestran tu rasgo autoritario», le dijo Massa.

Cruce de Bregman con Milei en el bloque de ambiente: “Yo no entendí nada, para mi lo sacó de Yahoo respuestas, y lo que le fue tirando lo dijo, porque la destrucción del planeta es una de las muestras mas clara de la irracionalidad de este sistema capitalista que Milei defiende. Hasta hay partículas de plástico en la atmósfera, pero Milei defiende la libertad de las empresas para contaminar hasta los ríos, y llegó a decir que el cambio climático es un invento del socialismo , que cacaree, que diga lo que quiera, nosotros vamos a seguir acompañando al pueblo de Mendoza que defiende el agua, a Chubut que lucha contra la megaminería contaminante, porque han hecho retroceder los pactos que ellos hacen contra los derechos medioambientales”, dijo Bregman tras escuchar a Milei en el bloque temático de ambiente.

Conflicto en Israel y Gaza: «Nos duelen las víctimas civiles que ocurren en un conflicto que tienen como base la política de Israel de ocupación de Palestina», afirmó la postulante del FIT, Myriam Bregman, sobre el conflicto en Israel.

FBi argentino: “Vamos a crear una agencia federal con los mejores de las cuatro fuerzas, un FBI argentino, instalado en Central Córdoba, edificio de Rosario, para trabajar sobre corrupción, narcotráfico y trata de personas. Tenemos la intención de que lo recaudado por la justicia y ese organismo fortalezca el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y que otra parte vaya a los clubes de barrio por su rol social”, anunció Sergio Massa entre sus propuestas.

Cruce entre Massa y Bullrich por Insaurralde y Milman: «Con respecto a Insaurralde le pedí la renuncia al cargo inmediatamente, y le pedí la renuncia a la candidatura. Y no todos somos lo mismo. Vos nunca le pediste la renuncia a Gerardo Milman», le dijo Massa a la candidata de Juntos por el Cambio, luego que esta lo acusara:

“Massa hace 4 años que estás en el Gobierno, no hablés de Tigre, parece una vergüenza que hace 4 años que estás con el Gobierno y aumentaron los homicidios el 70% en Rosario, liberados todos los narcos, generó la peor crisis de seguridad en la Argentina. ¿Tus números quién te los da? ¿Insaurralde, que te dijo que el yate valía 500 pesos? No podés hacer buena seguridad si tus socios son corruptos y delincuentes. Vos defendiste a Scapolán, un fiscal del narcotráfico, entonces no hablés de seguridad porque no tenés autoridad moral para hacerlo”, había dicho Bullrich.

Baja de edad de imputabilidad: «Nunca más un asesino o violador pueda andar suelto» y bajar “el código de imputabilidad a los menores a los 14 años», anunció Bullrich.

La crítica de Bullrich al kirchnerismo: «La Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Hace 20 años que la mafia del kirchnerismo se lleva todo a su casa. Están en los bolsos de López y en el yate de Insaurralde. Un empleo solo se consigue en la informalidad», cuestionó a Unión por la Patria.

Milei sobre la inseguridad: “»Nosotros proponemos una modificación en la seguridad interior, de defensa nacional, La Ley de Inteligencia, el Código penal y el Código procesal, porque en la Argentina liberal los que la van a pasar mal son los delincuentes”, dijo Milei.

Milei sobre salud:»Apuntamos a un seguro de salud con cobertura universal con una coordinación de gobernaciones e intendencia. En la cuestión educativa apuntamos a la libre elección de contenidos para que cada uno pueda formar su carrera. Defenderemos el capital humano”.

Sobre el debate: “Siento que la casta política aqui presente nos está tomando el pelo. Este debate como el anterior termina siendo una pantomima irritante”, sostuvo Milei.