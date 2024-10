Las valiosas propiedades de Neuquén y Bariloche que Javier Milei no quiere vender

En las dos ciudades más pobladas de las provincias de Neuquén y Río Negro hay propiedades del Estado nacional que tienen valores inmobiliarios altísimos y que sólo disfrutan altos jefes de las fuerzas armadas de nuestro país. En Bariloche la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército mantienen, con un costo que no puede ser bajo, verdaderas mansiones para sus mandos superiores, y en la capital neuquina casas de diseño y valor incalculables se mantienen en pleno centro de la ciudad. Extrañamente (o no) no aparecen el listado de bienes que el gobierno de Javier Milei anunció que sacará a la venta.

Por las características de su desarrollo, Bariloche es la ciudad de la región con mayor cantidad de propiedades de jurisdicción federal. El parque nacional Nahuel Huapi, la Escuela Militar de Montaña del Ejército y los dominios de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) cuentan con construcciones y terrenos diseminados por la zona.

La residencia Quinchahuala está en el kilómetro 6,7 de la avenida Bustillo. Es solar de descanso para jefes del Ejército, pero además tiene historia: allí se alojaron el entonces presidente Juan Domingo Perón y su esposa, Eva Duarte, en una visita oficial, en 1951. Un cerco y tranqueras indican que el paso no está permitido.

Quinchahuala es del Ejército y apenas se puede divisar desde la calle. Foto: Alfredo Leiva

La residencia Achalay también está sobre Bustillo, pero en el kilómetro 4. No tiene vigilancia a la vista y suele tener su tranquera abierta. La disfrutan sólo los jefes de la Fuerza Aérea y muchísimos días al año está vacía.

La residencia Achalay, ahora y antes, se puede divisar sin problemas desde el kilómetro 3,8 de la avenida Bustillo. Foto: Alfredo Leiva

La residencia Pichi Mahuida es del Estado Mayor de la Armada y está en el kilómetro 14,8 de la avenida Bustillo. Es la más escondida de las tres, al punto que ni siquiera se adivina desde la entrada.

Pichi Mahuida, en el kilómetro 14,8 de Bustillo, no se ve desde la ruta. Foto: Chino Leiva

Pero además en Bariloche hay una franja de 700 metros, frente a la Escuela Militar de Montaña y el Centro Atómico Bariloche, sobre la que se levantan viviendas oficiales para integrantes del Ejército. Hay allí desde mansiones (la del director de la escuela es la que ocupó el científico austríaco Ronald Richter en su falso proyecto nuclear de la isla Huemul) hasta casas prefabricadas para efectivos de menor rango. Todos estos terrenos dan al lago Nahuel Huapi.

Propiedades nacionales a la venta: lo que no se pone a la venta en Neuquén

Algo parecido a lo de Bariloche ocurre en la ciudad de Neuquén. En pleno centro, viviendas de gran valor histórico se mantienen para residencia de los jefes del Comando de la Sexta Brigada del Ejército. Sólo en el polígono conformado por la avenida Argentina, la diagonal España y las calles Islas Malvinas y Buenos Aires hay más de 27.000 metros cuadrados que el Estado mantiene con costos desconocidos.

En esas manzanas hay zonas de esparcimiento, como canchas de tenis, además del estacionamiento y lavadero de autos de Islas Malvinas y Buenos Aires que el gobierno de Javier Milei sí pretende vender.

La mansión destinada al jefe de la brigada, la que está en la avenida Argentina entre España y Talero, es señorial, con detalles únicos y cuyo estado de mantenimiento es una incógnita.

En la vereda oeste de la avenida, entre Elordi y Sargento Cabral, otro grupo de viviendas del Ejército conviven con construcciones nuevas.

Hay en Neuquén y Bariloche otros barrios militares, propiedad del Estado nacional, con viviendas menos lujosas. Tampoco aparecen en el listado de bienes que el gobierno pretende vender.