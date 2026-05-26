Energías renovables: media sanción en Diputados para prorrogar los beneficios fiscales hasta 2045

El proyecto de extensión del régimen de estabilidad fiscal para las energías renovables por 20 años cuenta con media sanción de la cámara de Diputados, que fue dada en el marco de la sesión por la aprobación de la modificación del régimen de Zona Fría. Se busca retomar la vigencia de la ley 27.191, que estuvo vigente desde 2015 hasta diciembre del año pasado, y cuyo objetivo es expandir los porcentajes mínimos de consumo eléctrico proveniente del sector.

La medida ahora pasará al Senado para que se discuta su aprobación: de contar el aval de ambas cámaras, el esquema permanecerá valido hasta 2045. De esta manera reemplazará el vencimiento previsto para finales de 2025, cuando las energías renovables quedaron los beneficios que proveía la ley.

La normativa es considerada de gran relevancia para las empresas vinculadas al sector, debido a que permite sostener inversiones a largo plazo en fuentes de generación de energía como la eólica o solar.

El año pasado, el proyecto de extensión había sido incluido dentro del capítulo XI del Presupuesto 2026 impulsado por el gobierno nacional, pero fue rechazado por el congreso en diciembre. El mismo contenía propuestas que desataron las críticas de distintos sectores políticos, incluyendo la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.

El régimen que se propone actualmente incluye distintos beneficios fiscales, como la amortización acelerada en ganancias, la devolución anticipada de IVA, la extensión del plazo para computar quebrantos impositivos y certificados fiscales aplicables a distintos impuestos nacionales.

Desde la Cámara de Generadores y la Cadena de Valor de Energía Renovables (CEA) se había destacado -frente al entonces inminente vencimiento de la ley 27.191- que prorrogar la medida le aportaría al sector de las energías renovables «previsibilidad y confianza».

En ese sentido, la CEA mencionó que la misma se constituye como un instrumento clave para atraer capital nacional e internacional, consolidar los avances logrados en la última década y contribuir a una matriz energética más diversificada y competitiva.