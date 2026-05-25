Un operativo conectó a Plottier y Cipolletti: secuestraron revólveres, escopetas y más de 400 cartuchos

Los procedimientos se realizaron con participación conjunta de efectivos de Río Negro y Neuquén.

Una investigación encabezada por la Fiscalía de Cipolletti culminó con allanamientos positivos en Plottier, donde la Policía secuestró armas de fuego, gran cantidad de municiones y recuperó una camioneta vinculada a una causa por amenazas agravadas y hurto.

El procedimiento fue realizado por personal del Destacamento Especial 128 de Cipolletti con colaboración de efectivos de la Policía del Neuquén, la comisaría 7 de Plottier y la Brigada de Investigaciones neuquina.

La denuncia que originó la causa

Las actuaciones comenzaron tras la denuncia presentada por un empresario, quien aseguró haber sido víctima de amenazas con armas de fuego y del robo de su vehículo.

A partir de esa presentación, personal de la comisaría 32 llevó adelante tareas investigativas durante dos semanas. Con las pruebas reunidas, las fiscalías y judicaturas intervinientes de Río Negro y Neuquén autorizaron distintos allanamientos en territorio neuquino.

Según se informó oficialmente, los procedimientos arrojaron resultados positivos y permitieron avanzar sobre los elementos buscados en la causa.

Armas, municiones y una camioneta recuperada

Durante las diligencias, los efectivos secuestraron una escopeta, dos revólveres calibre 357, una carabina calibre 22 y otra escopeta calibre 28.

Además, incautaron más de 400 cartuchos de distintos calibres, vainas servidas, cartuchería variada y otros elementos considerados de interés para la investigación judicial.

En paralelo, la Policía recuperó una camioneta vinculada al expediente, que quedó a disposición de la Fiscalía mientras se aguardan directivas para su restitución al propietario.

Un imputado por amenazas y armas de guerra

En el marco del operativo, un hombre mayor de edad fue notificado e imputado por amenazas agravadas, delitos contra la propiedad y también en una causa paralela por tenencia ilegal de armas de guerra.

La investigación continúa bajo intervención de la Fiscalía de Cipolletti, mientras se analizan los elementos secuestrados durante los allanamientos.