Le cierran la puerta en Neuquén al juez sometido a juri en Mendoza

El organismo que selecciona jueces, fiscales y defensores tuvo su última reunión del año. (Matías Subat)

El Consejo de la Magistratura de Neuquén anunció este lunes que declaró «fracasado» el concurso para cubrir el cargo de juez de Ejecución Penal del interior de la provincia. Quien tenía todas las condiciones para ganar era Miguel Sebastián Sarmiento, actual magistrado de Mendoza, pero le abrieron un jurado de enjuiciamiento en aquella provincia y eso truncó sus posibilidades.

La declaración de fracasado fue por unanimidad de los siete integrantes del Consejo en la última sesión del año. Prometieron que darían a conocer los fundamentos hoy mismo mediante una acordada, pero hasta ahora no la publicaron ni entregaron una copia. El argumento fue que faltaban firmas.

Extraoficialmente se supo que no lo declararon ganador porque en los últimos días se abrió un juri en su contra en la provincia de Mendoza, donde es juez de Garantías. Sarmiento lo atribuye a razones políticas.

La Red de juezas y jueces penales de la Argentina señaló que la decisión de avanzar con el juri «basados exclusivamente» en «el contenido jurídico expresado en sus sentencias, constituye un ataque directo a la independencia judicial y vulnera principios esenciales del estado de derecho».

El pedido de enjuiciamiento lo presentó un diputado mendocino disconforme con un fallo del juez, un mes después de que se inscribiera en el concurso. Sarmiento argumenta que su decisión fue ajustada a la ley, tuvo el consentimiento del Ministerio Público Fiscal y no fue revocada en otra instancia.

De todos modos, el Jurado resolvió abrirle el proceso por 13 votos contra 8. El juicio se hará el año próximo.

El juez de Ejecución Penal del interior neuquino se ocupa de la situación de todas las personas condenadas fuera del área capital. Tiene asiento de funciones en Zapala y el cargo está vacante desde la jubilación de Alicia Rodríguez.

El Consejo de la Magistratura deberá llamar a otro concurso para cubrir el puesto.