Tres fiscalías en juego en Neuquén: quiénes tienen más posibilidades de ganar los concursos

En octubre del año pasado hubo una tanda de exámenes en estos concursos para fiscal del caso. (Archivo/Matías Subat)

Cuatro participantes mujeres y un varón, todos con experiencia en el Ministerio Público Fiscal, tienen posibilidades de ganar en tres concursos para fiscal del caso organizados por el Consejo de la Magistratura de Neuquén. Ya cumplieron las tres etapas y sólo resta conocer el orden de mérito definitivo.

La mayoría están inscriptos en más de un concurso, y el miércoles enfrentarán una nueva mesa examinadora en otro certamen para cubrir un cuatro cargo.

Los concursos que completaron las tres etapas -antecedentes, técnica y entrevista personal- son para una vacante en Cutral Co y dos en Neuquén.

Participantes con chances de ganar

Quienes tienen posibilidades son Jésica Pamela Lattari, abogada de la oficina de gestión judicial en Rosario; Julieta González Schlachet, asistente letrada de la fiscalía de Delitos Ambientales en Neuquén; Federico Gastón Cúneo, asistente letrado de fiscalía en Cutral Co; María Paula Yerfino, fiscal en Mendoza, y Lorena del Carmen Juárez, asistente letrada de Robos y Hurtos en Neuquén.

Sortearon de manera aceptable los exámenes -mejor el oral que el escrito- y no pasaron sobresaltos en las entrevistas personales con los consejeros: hubo preguntas tradicionales y respuestas esperables. Por ejemplo, las y el candidato se expresaron a favor de las leyes de reiterancia y narcomenudeo; matizaron su opinión respecto de la posibilidad de que la prisión perpetua anule por completo la posibilidad de que la persona recupere la libertad anticipada y hablaron sobre la perspectiva de género en la investigación.

Las y los consejeros apenas les preguntaron -nunca lo hacen- por qué menos del 3% de los casos que ingresan al sistema llegan a juicio; por qué el Ministerio Público Fiscal no publica los motivos del archivo del 90% de las denuncias y por que es bajísima la cantidad de hechos de corrupción que se investigan. Tampoco suelen hacer estos planteos en la comisión A de la Legislatura.

Del juicio a Los Monos a Neuquén

Jésica Lattari lidera los concursos para fiscal de Cutral Co y Neuquén (deberá elegir una ciudad si gana en los dos). En la entrevista personal aportó como plus haber participado en el juicio a la banda de Los Monos de Rosario, y dijo que Neuquén «acertó al haber aprobado» la ley de desfederalización del narcomenudeo. Repitió, casi calcada, una frase de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal: «El narcotráfico genera graves problemas cuando toma el tejido social. No estamos hablando de clases altas que consumen recreativamente, hablamos de clases bajas que no encuentran al Estado presente y tienen al narco que les provee un montón de soluciones y si uno no entra en la red te balean la casa».

Más adelante opinó, sobre la posible reforma de la prisión perpetua, que «no estoy de acuerdo con que el sistema avance de esta manera. No aplicamos la pena de muerte pero excluimos a la persona de por vida esperando que se muera. Los tratados internacionales hablan de reinserción».

Otra de sus reflexiones fue: «El Estado tiene que exigirle al ciudadano que se ajuste a la norma. ¿Cuándo puede no exigir? Cuando no le da las condiciones para que esta persona se desarrolle».

«Acepté y me puse a trabajar»

A González Schlachet le preguntó el consejero Eduardo Sepúlveda cómo manejó el brusco desenlace que tuvo su participación en un concurso hace dos años: lo lideraba -incluso con mejor puntaje que ahora- y el Consejo con esta misma integración lo declaró fracasado por motivos que nunca se hicieron públicos. Esto motivó una queja de la Asociación de Magistrados.

«Acepté la decisión, me puse a trabajar, estudié», contestó esta egresada de la Universidad de Mendoza en 2013 con el mejor promedio.

Sobre cómo actuaría ante un corte de calle o ruta, dijo que «la manifestación social no es criminal de por sí. Tendría que haber alguna manifestación violenta para que sea perseguida por la fiscalía. El Código Procesal nos manda a buscar la solución del conflicto. Tenemos un protocolo de intervención ante casos complejos y un sinnúmero de herramientas, como mediación o conciliación».

Los números de Cutral Co

El concursante Federico Cúneo marcha segundo en el concurso para fiscal de Cutral Co, la ciudad en la que nacieron sus abuelos, sus padres y él. Durante la entrevista personal habló de la alta conflictividad en la comarca petrolera, y la respaldó en estadísticas: «en lo que va del año ingresaron 4.500 causas e hicimos 500 allanamientos».

A pedido de la consejera Belén de los Santos, desgranó: del total de denuncias, solo 9 llegaron a juicio, 2.500 fueron con autores ignorados, 200 se archivaron, hubo 300 desestimaciones, 50 suspensiones de juicio a prueba, 50 procedimientos abreviados y 200 formulaciones de cargos.

¿Cómo lo toma la sociedad?, preguntó la consejera. «La gente entiende que no podemos avanzar porque no tenemos prueba. Los vecinos no aportan información. A veces les molesta, a veces lo saben entender«, respondió Cúneo.

La pregunta insólita

Cuando la participante María Paula Yerfino se sentó frente a los consejeros para la entrevista personal, Evaldo Moya le preguntó: «Esta es su segunda participación ¿Va a seguir presentándose?«

La fiscal mendocina tardó un segundo en salir del estupor. «Espero que no, espero quedar después de esta entrevista», contestó azorada, mientras la consejera Encarnación Lozano no podía contener la risa.

La candidata ofrece como aval su experiencia en la función en Mendoza y en el manejo de grupos: «tengo 20 personas a cargo». Además «trabajé con jueces, con ministros de la Corte provincial y en la defensa pública».

Su pareja, Ángel Federico Rapacioli, era juez en la provincia cuyana; ganó el concurso para ser defensor público penal en Neuquén y ya ejerce en el cargo.

Fiscalías en los barrios

Por último Lorena Juárez tiene chances matemáticas en uno de los concursos para fiscal de Neuquén. Ingresó hace 11 años como administrativa al Poder Judicial y trabajó en casi toda la provincia: Chos Malal, Cutral Co, Zapala y Rincón de los Sauces. Desde hace dos años es asistente letrada de Robos y Hurtos en la capital.

Reveló que le molesta la falta de empatía, y opinó que deberían existir fiscalías volantes en los barrios. «Para ir de Los Hornitos a la Ciudad Judicial hay que tomar dos colectivos, cada pasaje sale 3.000 pesos, ida y vuelta son 12.000 pesos. Hay gente que no tiene ese dinero», dijo. (El valor actualizado del pasaje de ida en Cole es 1.140 pesos)