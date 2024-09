Leandro Santoro en Bariloche rechazó el juicio político a Milei: «Es una irresponsabilidad»

El diputado nacional por Unión por la Patria, Leandro Santoro, rechazó en Bariloche la posibilidad de impulsar un juicio político contra el presidente Javier Milei, al considerarlo una “irresponsabilidad” y una medida contraproducente a los intereses de la oposición, al tiempo que habló de los “desafíos de construir una mayoría social”.

Con ese lema se convocó a una charla abierta en la sede de la Universidad del Comahue en Bariloche el sábado, donde Santoro se explayó acerca de una necesidad de “transformar la patria”.

“En tiempos complejos como este tenemos la necesidad de continuar militando, y también de pensar nuevas estrategias que nos permitan entender lo que acontece para poder hablarle a un público que hoy no interpelamos con nuestras ideas y propuestas”, señaló en la charla en la que estuvo junto al exconcejal de Viedma y referente del sector, Federico Díaz.

Respecto al juicio político contra Milei que piden algunos sectores, Santoro fue tajante: “Es una irresponsabilidad plantear este tema. No tiene sentido porque no solamente es materialmente imposible (porque no cuentan con los dos tercios) sino que además en caso de intentarlo contribuirían a legitimar y fortalecer el gobierno de Milei, dándole la razón al discurso oficial que dice que el peronismo no lo deja gobernar”, opinó.

Leandro Santoro en una charla para «transformar la patria» en Bariloche. Foto: Gentileza/ organización

Habló de “inconsistencias discursivas” en el gobierno libertario y apuntó: “Nosotros entendemos que la libertad es imposible si no tenés las condiciones materiales que te permitan desarrollarte. Si eso sucede es solamente la letra fría de la Constitución”.

Agregó que existe “un compromiso con el otro, ético, humano, en términos de que comprendemos que nadie puede ser libre en una sociedad que es tan desigual, porque si no esta equitativamente distribuida finalmente también está restringida”.