La actriz Romina Ricci reveló que quiso dedicarse a otra cosa, pero no pudo: «Era muy caro»

Con una larga trayectoria en la actuación y un presente activo en teatro, Romina Ricci sorprendió este viernes al revelar que su sueño de juventud era convertirse en piloto de avión, pero que nunca lo concretó por cuestiones económicas. “Quería ser piloto porque mis primos, mis tíos, todos son pilotos. Mi abuelo era técnico en aviación… No lo intenté porque era muy caro”, confesó en diálogo con Metro FM 95.1.

Romina Ricci: “Era algo que me apasionaba»

Según supo Noticias Argentinas, la actriz compartió su entusiasmo por el mundo aeronáutico familiar y recordó con nostalgia una vocación que quedó en el camino. “Era algo que me apasionaba, pero no era viable en ese momento”, lamentó.

Su presente en teatro y el regreso a una obra clave

Actualmente, Ricci se encuentra participando de una obra en el Gorriti Art Center, dirigida por José María Muscari. “Me llamó Muscari cuando estaba armando el proyecto, pero no acepté. Después me volvió a llamar y me dijo que pruebe por tres meses. La pasé tan bien…”, contó. Tras un impasse de casi tres años, retornó al elenco tras la salida de Julieta Ortega y Diego Ramos por compromisos de gira.

Darín, Chávez y la grieta actoral

Consultada sobre figuras emblemáticas del cine y la televisión, Ricci opinó sobre Ricardo Darín y Julio Chávez, quienes atraviesan un supuesto distanciamiento profesional: “No laburé con Darín, pero me encanta lo que hace. Leí que Tarantino dijo que puede ser nuestro Al Pacino. Con Julio trabajé y también me parece un gran actor”.

Ser madre y acompañar a sus hijas

Sobre su vida personal, la actriz habló de la crianza de sus hijas Margarita y Bethania. “Soy exigente con el colegio y los estudios. No espero un 10, pero que cumplan sus responsabilidades”, aseguró. “Con Margarita, no quise que trabaje hasta terminar el colegio, y ahora que estudió actuación, ya está trabajando. Ensayamos juntas y me pide opinión todo el tiempo. Es hermoso”.

“La tira se fue a las plataformas”

Ricci también analizó los cambios en la industria audiovisual: “Las tiras ya no están como antes. Todo pasó a las plataformas. Antes siempre había una tira en algún canal. Ahora es más técnico y tiene otros tiempos”.

Sinceridad total: amor, engaños y sin arrepentimientos

En un ping pong final, la actriz no esquivó temas sensibles. Confesó haber sido infiel, aunque con una particularidad: “Siempre aviso que me quiero separar. Me descubrieron porque lo terminé contando”. También admitió haber descubierto una infidelidad a través de un mail abierto en su computadora: “Ahí me enteré de quién era la persona y que la infidelidad era cierta”.

“No me arrepiento de nada”, remató, en sintonía con su espíritu libre.