Legisladores de La Libertad Avanza apuntaron contra el pacto Macri-Milei y hay riesgo de quiebre: «Casta»

Un grupo de ocho legisladores electos por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza apuntó contra el acuerdo de Javier Milei con Mauricio Macri de cara al balotaje. Acusaron al expresidente de querer «colonizar el futuro gobierno» del libertario.

De acuerdo con lo que confirmaron fuentes cercanas al economista, luego de unos días en los que circularon varias versiones de posibles alejamientos de algunos dirigentes, finalmente los representantes bonaerenses emitieron un comunicado con críticas a las decisiones que se tomaron en el último tiempo, aunque por el momento ratificaron su pertenencia al bloque.

Se trata de Gustavo Sergio Cuervo, Carlos Fabian Luayza Troncozo, Viviana Yolanda Romano, Martín Adolfo Rozas, María Salomé Jalil Toledo, Blanca Alessi, Sabrina Inés Sabat y María Laura Fernández; quienes difundieron un documento en el que también advirtieron que tras las elecciones fueron «corridos» de la campaña.

«Estamos convencidos que nacimos a la vida política nacional para revertir décadas de decadencia, responsabilidad de los partidos políticos que nos han gobernado usufructuando los privilegios que se les han conferido, malgastando los recursos de la sociedad y facilitando un terreno fértil para la corrupción generalizada. Nuestro desafío fue proponer a todos los argentinos convertirnos en una sociedad de hombres y mujeres libres y responsables de sus actos. Una sociedad en la que el esfuerzo y el sacrificio personal vuelvan a convertirse en el motor del progreso individual y colectivo», arrancaron los legisladores.

En un comunicado, señalaron: «En gran número la sociedad nos acompañó en las primarias y en las elecciones generales, eligiendo a nuestro candidato para enfrentar en un balotaje a un gobierno que representa la decadencia de los últimos años. Vemos con beneplácito el apoyo manifestado por distintos líderes de terceras fuerzas políticas, pero no podemos dejar de manifestar nuestro disgusto por la pretensión manifiesta de cooptar y colonizar el futuro gobierno nacional por parte de Mauricio Macri y sus colaboradores que forman parte del fracaso del pasado reciente y a los que no hemos dudado en calificar durante toda nuestra campaña como integrantes de ´la casta política´ a la que vinimos a vencer».

«Pareciera que no bastó que la sociedad dejara a ´Juntos por el cargo´ afuera de la posibilidad del balotaje, pareciera que el expresidente no entiende el mensaje del más del 75 por ciento de la población argentina en las últimas elecciones de octubre. No se alcanzaron a subir los datos definitivos de la elección que salió de apuros a tratar de involucrarse en una campaña en la que nada tiene que hacer. Nos encontramos en la obligación moral de manifestar esto a quienes nos han elegido, a quienes acompañaron de corazón un cambio para la Provincia y para el País», enfatizaron.

Horas antes de la reunión de Milei con diputados y senadores, los legisladores bonaerenses indicaron que «durante toda la campaña de LLA este equipo de trabajo respaldó no solamente en la provincia si no en todo el país la distribución y logística de boletas, acompañamos y coordinamos la fiscalización en diferentes puntos del país, siempre cumpliendo la misión para la cual nos habían convocado que era luchar contra la Casta y las mafias políticas«.

«Todo esto tuvo un corte abrupto el mismo día 22 de octubre a la noche, donde no solo no recibimos más comunicación alguna, sino que también fuimos corridos de nuestras funciones sin ningún tipo de explicación. La intromisión de diferentes personas que responden a Mauricio Macri dentro del esquema de La Libertad Avanza no se condice con el proyecto que venimos a representar, NO TODOS SOMOS LO MISMO«, advirtieron.

Además, expresaron: «Sin perjuicio de ello, reafirmamos nuestra pertenencia a La Libertad Avanza y continuaremos trabajando hasta alcanzar los objetivos trazados desde el primer día«.

«Reivindicamos a los dirigentes que en cada provincia y en cada municipio vienen trabajando desde el primer día, sin recursos, con humildad y sacrificio para difundir y promover las ideas, principios y valores de LA LIBERTAD AVANZA. Es de ellos el derecho de ocupar, a partir del 10 de diciembre los espacios protagónicos del futuro gobierno. Una Argentina distinta es imposibles con los mismos de siempre», agregaron.

Milei convocó a legisladores electos, en medio de la crisis interna de La Libertad Avanza

El referente de La Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei, se reunirá esta noche con unos 30 diputados y senadores electos en una cumbre que tendrá como objetivo bajar la tensión interna por el respaldo de Macri, y la titular del PRO, Patricia Bullrich.

Será en un hotel del microcentro porteño que fue centro de campaña de los libertarios.

Con información de Noticias Argentinas