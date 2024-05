Homenaje a Juan Caliani en Roca: la cancha de la Universidad del Comahue llevará su nombre

A dos meses del asesinato de Juan Caliani en Neuquén, este sábado se realizará un homenaje al periodista en las inmediaciones de la Universidad Nacional del Comahue en Roca. A partir de las 11 comenzará el acto en el cual se le pondrá el nombre de Juan Caliani a la cancha del predio. Su familia adelantó que se colocará una placa, habrá música y se jugará un partido de futbol mixto.

Escuchá a Ana Mercado, mamá de Juan Caliani, en RÍO NEGRO RADIO

«El pedido de justicia se reafirma en un homenaje a su alegría y su huella en el fútbol, como práctica deportiva, en su labor periodística y en su militancia como espacio de encuentro e inclusión de la juventud», manifestó la familia en el comunicado sobre el acto de este sábado.

El acto iniciará a las 11, en el predio ubicado en Perú y Mendoza, en la localidad de General Roca. Estarán presentes los familiares, amigos y compañeros de Juan Caliani. Así como también el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Juan Carlos Fernández, y la rectora de la Universidad del Comahue, Beatriz Gentile.

Luego del homenaje, en el que se colocará una placa con el nombre de Juan Caliani, habrá una radio abierta, música en vivo y una hamburguesada. «Recordando las iniciativas que tenía Juan, vamos a hacer un partido de futbol mixto», dijo su mamá, Ana Mercado en dialogo con RÍO NEGRO RADIO.

Además contó que este jueves se tratará en el Concejo Deliberante de Neuquén una ordenanza para que un boulevard del barrio La Sirena lleve el nombre del periodista.

Y manifestó: «hay que concientizar acerca de la necesidad de trabajar para que estos hechos no ocurran, para que mujeres, varones, jóvenes y adolescentes no pierdan la vida. Y que no haya abandono por parte del estado para quienes están en situaciones vulnerables y terminan delinquiendo«.