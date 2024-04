Lemoine apuntó contra los de Izquierda: «Odian a los ricos y tratan a los empresarios de delincuentes»

La diputada libertaria Lilia Lemoine arremetió una vez más contra los diputados del Frente de Izquierda. Durante el debate por la Ley de Bases criticó al partido opositor y los acusó de «odiar a los ricos», además sostuvo su postura de estar en desacuerdo con la marcha universitaria.

Las declaraciones de Lemoine se dieron en el marco del debate por el capítulo fiscal de la Ley Bases en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. Allí la diputada tomó el micrófono para expresar unas palabras dirigidas hacia los diputados de la izquierda: «Después de escucharlos, reafirmo la idea de que definitivamente odian a los ricos»

El momento se lleno con risas de algunos presentes porque se logra escuchar como alguien de la banca de Bregman responde y afirma lo dicho por Lemoine. «Lo dicen y se alegran. Y tratan a los empresarios como si fueran delincuentes», criticó la diputada libertaria, tras esto se vuelve escuchar como del partido acusado responde,: «Lo son», lo que generó más murmuros y risas durante las declaraciones de Lemoine.

«La izquierda que se ríe, la izquierda argentina es la que peor representa a los trabajadores, por eso no pasan del 2%», agregó la libertaria en su acusación al partido opositor.

Después de este episodio la funcionaria se refirió a la marcha federal universitaria del pasado martes 23 y sostuvo su postura en contra de tal movilización: «No paran de reiterar un reclamo por la educación pública basado en cuestiones políticas porque el presidente jamás dijo que fuera a cerrar o a desfinanciar la universidad pública». «Ya se pagó y se pagó el doble que el presupuesto de 2023, así que dejen de mentir», agregó Lemoine.

Durante su discurso la diputada libertaria defendió las iniciativas que intenta llevar a cabo el actual Gobierno de recortar el gasto público para «conseguir el equilibrio fiscal», aseguró que esa es la forma para no generar inflación y tras defender su postura, volvió a cargar contra la banca que preside Myriam Bregman: «Esto a la izquierda no le importa porque la izquierda no representa a los trabajadores y a los pobres. Simplemente odian a los ricos y no sé como desde el odio se puede construir».