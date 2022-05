Leopoldo Moreau se sumó a las críticas contra Alberto Fernández: «es insólito»

El diputado Leopoldo Moreau, representante del Frente de Todos, criticó este domingo al presidente Alberto Fernández por dialogar con los empresarios y no con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

«A esta altura me parece insólito que el presidente anuncie que está dispuesto a dialogar con los sectores más concentrados de la economía argentina, como por ejemplo la UIA, que en realidad ya ni representa ni siquiera a los industriales, y diga que no está dispuesto a dialogar con Cristina Kirchner», apuntó Moreau en diálogo con Futurock, en una semana cruda de idas y vueltas en el oficialismo.

El más incómodo en este contexto fue Martín Guzmán, a cargo de la cartera de Economía de Nación, a quien señalaron porque «no lo votó nadie».

Máximo Kirchner también sumó su daga: lo acusó de «no plantarse frente a los empresarios que suben los precios».

Moreau hizo lo propio y también criticó que Guzmán no hable de política. «Lo que sí tengo claro es que abrazarse al programa económico del FMI no es el camino. Me parece que en ese sentido hay que pegar un golpe de timón rápidamente», indicó el diputado.

«No solamente el acuerdo con el FMI estuvo mal concebido y mal gestionado, sino porque además se transformó en papel mojado y hoy las pautas de ese programa nos llevan a un escenario de inflación con sentido muy creciente», cuestionó Moreau.