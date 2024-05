Ley Bases al Senado: cómo votarían los legisladores de Neuquén y Río Negro

Luego de la media sanción en Diputados de la Ley Bases y el paquete fiscal, ahora pasará al Senado. La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, indicó que todavía no hay fecha para el tratamiento en la Cámara Alta. Desde el Gobierno de Javier Milei apuntan a que se apruebe antes del Pacto de Mayo. Así votarían los legisladores de Neuquén y Río Negro.

La composición en la Cámara de Senadores plantea un panorama más complejo para La Libertad Avanza. De 72 bancas, un poco menos de la mitad, son afines al kirchnerismo. El oficialismo apela a los gobernadores, para lograr aglutinar los votos de los legisladores que aún no aseguraron su acompañamiento.

Ley Bases al Senado: los votos de los legisladores de Neuquén

De Neuquén, los senadores que no acompañarán el proyecto oficialista serán Silvia Sapag y Oscar Parrilli, del bloque Unidad Ciudadana. Una de las dudas, es el voto de Lucila Crexell. Cuando se trató el DNU de desregulación económica, la legisladora lo hizo en contra.

«Estamos en las antípodas de este modelo. La privatización y la liberación de los precios de medicamentos y prepagas, la desaparición del rol del Estado nos lleva a un fracaso y lo vimos en 2001, no vamos a apoyar este proyecto», anticipó esta mañana Parrilli en diálogo con Radio Continental.

El mes pasado, Silvia Sapag, participó de la marcha que se realizó en Neuquén, en defensa de la universidad pública y en contra de las medidas de Javier Milei. Cuando el presidente envío en diciembre de 2023 el DNU y la Ley Ómnibus manifestó que se estaba «ante un gobierno dictatorial que quiere cerrar las puertas del congreso, acabar con las instituciones y la protesta».

Ley Bases al Senado: en duda un voto de la legisladora de Río Negro

Por el lado de Río Negro, Mónica Silva, de JSRN, no acompañó en marzo el DNU impulsado por el Gobierno Nacional. Su postura, en tanto, es una incógnita. En Diputados, Agustín Domingo, del mismo partido, votó el martes pasado a favor de la Ley Bases durante la sesión donde obtuvo media sanción.

Claudio Martín Doñate, fue uno de los que ya anticipó su postura en contra. Silvia García Larraburu, del bloque Unidad Ciudadana, se espera que tampoco vote a favor.

«No hay un solo párrafo que beneficie a Río Negro», dijo el senador Doñate

El senador Martín Doñate, criticó el apoyo de JSRN en la media sanción de la Ley Bases en Diputados. Lo calificó como “un artero puñal en la espalda al pueblo rionegrino”.

Entendió que “no hay un solo párrafo que beneficie o proteja los derechos e intereses de Río Negro. Todo lo contrario, acelera el camino hacia una tragedia social de dimensiones aún desconocidas”.

El legislador sostuvo que «darle súperpoderes y facultades extraordinarias a Milei es de una irresponsabilidad imperdonable cuyas consecuencias profundizarán un daño que puede ser irreparable”.

Lucía Corpacci de Catamarca anticipó su voto en contra en el Senado

La senadora de Catamarca, Lucía Corpacci, anticipó su inclinación al voto negativo para la Ley Bases. «Ahora quiero que entre; quiero sentarme, leerla porque no la tenemos en nuestras manos. Yo seguramente no acompañe, es muy probable que no acompañe, pero eso hay que decirlo después de que el proyecto entre y lo veamos”, dijo en una nota con Radio 10.

El gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, se mostró a favor que se apruebe la iniciativa oficialista. Al respecto, Corpacci opinó: “Yo creo que el gobernador tiene la necesidad de buscar algún tipo de encuentro con el gobierno nacional, porque las provincias necesitamos recursos de la Nación, ahora más que nunca, con un gobierno que nos ha recortado absolutamente todo. Pero eso no significa que nosotros los legisladores no tengamos la obligación de responder a ese sector de la población que nos votó a nosotros”, expresó.