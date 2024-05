Ley Bases: Nación ya golpea la puerta de JSRN en el Senado, en busca de un voto clave 

La Libertad Avanza ya golpeó las puertas del despacho de la senadora Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, en busca de un voto clave para el destino de la Ley Bases dentro del Congreso de la Nación.

La exministra de Educación de la provincia, que en diciembre reemplazó en la cámara alta al actual gobernador, Alberto Weretilneck, sabe que los próximos serán días intensos, con presiones cruzadas para que acompañe o rechace el proyecto que obtuvo el martes media sanción en Diputados.

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el presidente del bloque oficialista en el Senado, Bartolomé Abdala, protagonizaron durante las últimas horas las gestiones iniciales de acercamiento a la representante rionegrina, según pudo confirmar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes parlamentarias.

Desde el mismo sector aclaran que por ahora todo se resumió a sondeos, sin promesas ni ofrecimientos concretos. “Anotan y van a Casa Rosada”, describió una persona que conoce el escenario.

Por su parte, la propia Silva detalló ayer las expectativas del partido que gobierna Río Negro para el inicio del debate decisivo en el Senado.

«Nación no tiene ningún compromiso con Río Negro y nosotros necesitamos que se comprometa fuertemente con muchos aspectos que se han planteado por parte de la provincia y que el Gobierno Nacional no ha escuchado, no ha respondido», dijo la senadora en declaraciones radiales.

Igual que en la mayoría de las provincias, dentro de esas prioridades están las obras públicas y la dirigente de JSRN recordó que el gobierno provincial aspira a que Nación le transfiera la jurisdicción sobre las rutas nacionales 22 y 151, además de que se agilicen las gestiones para poder repavimentar las rutas provinciales 6 y 8, sin olvidar la finalización del asfalto en toda la Ruta Nacional 23.

Ahora bien, ese punteo de temas que podrían ayudar a destrabar las negociaciones, como ocurrió con el Fondo Fiduciario para mantener la Zona Fría en las tarifas del gas, que fue determinante para el voto favorable en general del diputado Agustín Domingo, no es suficiente para proyectar un acompañamiento pleno de JSRN.

De hecho, Silva dijo ayer que “el gobierno tiene que estar preparado para que la Ley Bases vuelva a Diputados”, anticipando que es poco probable que el texto se apruebe sin ningún tipo de modificaciones.

En contra del regreso de Ganancias

En ese sentido, ratificó que –de la misma forma que el diputado Domingo- votará en contra del capítulo del paquete impositivo que plantea la reactivación del Impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría, porque esta medida perjudicará a miles de trabajadores rionegrinos y patagónicos.

La senadora reconoció las mejoras que tuvo el proyecto desde aquel texto original de la Ley Ómnibus, pero advirtió que esos cambios y la mejor actitud del oficialismo para realizar concesiones ante la oposición, no garantizan un resultado exitoso.

Por eso evitó pronunciarse definitivamente sobre su postura, indicando que junto a su equipo todavía transitan por la etapa de análisis, punto por punto, mientras dialoga también con el gobernador para llegar a una decisión en conjunto.