Ley Bases: senadora de Catamarca rechazará el proyecto a pesar del pedido del gobernador Jalil

La Ley Bases impulsada por el Gobierno sigue generando opiniones divididas y en Catamarca una senadora anticipó su rechazo a pesar del pedido del gobernador Raúl Jalil para que el proyecto se apruebe.

En declaraciones radiales, el dirigente peronista afirmó que “es muy importante” el aval del Senado, y señaló que es hora “de ayudar”. La provincia tiene dos senadores, quienes podrían replicar el voto de los diputados que representan a Catamarca: votaron en contra a nivel general, pero varios apoyaron la creación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), es importante para la provincia por los proyectos de inversión que puede atraer en materia de minería y litio, y la reversión del impuesto a las ganancias.

“Hay que darle al Presidente las herramientas” que necesita para gobernar, consideró Jalil a Radio Rivadavia. “En nuestro espacio político tenemos que hacer una autocrítica después de la gestión nacional. Alberto nos ayudó mucho, pero hemos perdido una elección. La sociedad espera que acompañemos en algunas cosas al Gobierno y creemos que si le va bien, también le va a ir bien a Catamarca”, agregó.

Consultada por este pedido de Jalil, la senadora catamarqueña Lucía Corpacci anticipó su rechazo.

“La Ley Bases primero tiene que llegar porque si no sería prevaricato. Yo claramente siempre me opongo a todas esas cosas que dicen, ahora quiero que entre; quiero sentarme, leerla porque no la tenemos en nuestras manos. Yo seguramente no acompañe, es muy probable que no acompañe, pero eso hay que decirlo después de que el proyecto entre y lo veamos”.

“Yo creo que el gobernador tiene la necesidad de buscar algún tipo de encuentro con el gobierno nacional, porque las provincias necesitamos recursos de la Nación, ahora más que nunca, con un gobierno que nos ha recortado absolutamente todo. Pero eso no significa que nosotros los legisladores no tengamos la obligación de responder a ese sector de la población que nos votó a nosotros”, agregó.

Por su lado, el otro senador, el radical Flavio Fama, sostuvo en Futurock que apoya la restitución del impuesto a las ganancias y sostuvo: “El Gobierno plantea un cambio de paradigma y necesita herramientas”.

Jalil, en tanto, confirmó que habló en la Mesa de Litio con los mandatarios Carlos Sadir, de Jujuy, y Gustavo Sáenz, de Salta, y que, a fines de mayo, hará lo propio en la “Expo Minera” de San Juan, organizando el gobernador Marcelo Orrego, sobre la necesidad de avanzar en las iniciativas.

Con información de Infobae