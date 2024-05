Ley Bases: voto a voto, cómo está el panorama de cara a la votación en el Senado

La Cámara de Senadores está metida de lleno en el debate de los dos proyectos aprobados hace una semana en la Cámara de Diputados. Arrancó en el mes de enero, tuvo un traspié en febrero y se reanudó en abril. Con intensas negociaciones y muchas concesiones a la postre de parte del Gobierno nacional. Las miradas están puestas en el conteo preliminar para la aprobación de la Ley Bases y el Paquete fiscal.

Los jefes de los bloques sostienen que pretender una tramitación ágil en el Senado podría resultar ambicioso, considerando la complejidad de la cámara y su historia política. La principal oposición, antes acostumbrada a ser mayoría, ahora enfrenta un desafío frente al oficialismo, que busca avanzar con las Ley Bases y el paquete fiscal.

Ley Bases: posicionamientos desde los distintos bloques de UP, UCR y LLA

El kirchnerismo, aunque no es mayoría, ejerce una influencia significativa en el Senado. Se espera que mantenga la unidad en la votación general, pero la votación particular podría ser más diversa, como ocurrió en la Cámara baja.

El radicalismo, con una presencia importante en el Senado, parece dispuesto a respaldar al Gobierno en esta instancia, aunque se espera cierta diversidad de opiniones dentro de la bancada.

Los senadores de La Libertad Avanza representan una minoría en la cámara, pero su posición en el discurso puede ser relevante en el debate.

Por lo que, el voto en particular será fundamental, y se espera que los senadores actúen según sus conciencias. Algunos legisladores ya expresaron su deseo de modificar ciertos aspectos de los proyectos antes de su aprobación final.

Ley Bases: la base de La Libertad Avanza y aliados parecería estar, pero hay dudas en algunos acompañamientos

Un primer vistazo de las chances en la Cámara alta arrojaría una victoria oficialista de hasta 38 votos a favor, manteniendo la principal oposición apenas su tropa propia. Esos 33 liderados por José Mayans que el lunes pasado en su reunión de bloque previa al inicio del debate en comisiones de las leyes de Milei se juramentaron mantener la unidad en esta coyuntura. Al menos hasta la votación en general.

Porque la votación en particular, como se demostró también en la Cámara baja hace una semana, será otra historia. Ahí no es que vaya a haber libertad de acción, pero está claro que todos los senadores se sentirán liberados para actuar según dicten sus respectivas conciencias.

Ley Bases: Lousteau y Blanco se desmarcarían de la UCR

Interesa en ese sentido lo que vaya a suceder en el radicalismo, pues es muy numeroso y en Diputados se dio la situación de cumplirse el pacto de no votar con el kirchnerismo, al menos en la general. Ahí solo cuatro diputados radicales se despegaron del resto de su bancada para abstenerse: los referenciados en Facundo Manes. Después, cada uno votó como prefirió.

En los cálculos previos a esta trascendental votación que se avecina, el radicalismo aparece, como en Diputados, dispuesto a darle al Gobierno de Milei las herramientas para gobernar. Un cálculo previo indica que los votos positivos podrían ser 12, entre 13, la cantidad de integrantes del radicalismo en la Cámara Alta.

Un voto que no es seguro es Martín Lousteau, deseoso de desmarcarse del Gobierno nacional cada vez que puede. No necesariamente votará en contra en la general; probablemente será una abstención, como Manes en Diputados.

Pero no irá solo. En principio todos los caminos siempre conducen al fueguino Pablo Daniel Blanco, porque votó contra el DNU el mes pasado. Sin embargo este legislador radical confirmó este miércoles bien temprano que votará a favor en general, pidiendo modificaciones en particular.

Los seis del PRO están por la positiva, por más que existan dudas en torno a Guadalupe Tagliaferri, de línea seguidora a Larreta. Este martes estuvo activa en el plenario de comisiones, mostró coincidencias con Martín Lousteau, pero daría respuesta al pedido de más herramientas al Ejecutivo.

Se descuenta que la tucumana Beatriz Ávila, integrante de un monobloque que supo orbitar dentro de Juntos por el Cambio, pero también alejarse en su momento de Cambiemos, será un voto seguro a favor.

Ley Bases: los ojos están puestos en Crexell de Neuquén, Silva de Río Negro y senadores de Santa Cruz

A priori también debería esperarse un voto positivo de parte de la neuquina Lucila Crexell, pero muchos hacen saber que la neuquina suele mostrarse muy independiente y ya ha dicho que ella no responde al gobernador de su provincia, Rolando Figueroa.

Debería esperarse que estén a favor los miembros del bloque Cambio Federal, Juan Carlos Romero, Andrea Cristina y Edith Terenzi. Al menos en la general.

De los dos senadores del Frente de la Concordia Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, no se debería esperar otra cosa que un voto afirmativo, teniendo en cuenta también lo que hicieron los diputados misioneros hace una semana.

El bloque Por Santa Cruz es otra incógnita. Dos son sus miembros: José María Carambia y Natalia Gadano. En Diputados fue curioso lo que se dio con ambos santacruceños a la hora de votar: parecieron turnarse al votar en general. En ley Bases, José Luis Garrido votó a favor y Sergio Acevedo se ausentó; con el paquete fiscal hicieron al revés.

Otra senadora que responde a un partido provincial es la rionegrina Mónica Silva. Quien reemplazó a Alberto Weretilneck en su banca se ha mostrado más lejana del actual oficialismo que cercana. Pero de cara a este debate, pareciera ser un voto positivo, desde que su gobernador celebró los cambios que legisladores patagónicos lograron en el dictamen de la ley Bases.

El mandatario provincial celebró que hubieran logrado conservar el Fondo Fiduciario de zona fría para garantizar la continuidad de la tarifa diferenciada de gas en la Patagonia, como así también blindaron a Vaca Muerta y los yacimientos rionegrinos «para que seamos las provincias quienes decidamos cómo, cuándo y de qué manera otorgamos las concesiones de gas y petróleo«, señaló.

Entremos ahora a terreno más desconocido ahora. Unidad Federal tiene 3 miembros y su papel en esta elección será determinante. Para uno u otro lado. Es una fija que la cordobesa Alejandra Vigo votará a favor, al menos en la general.

Las dudas están puestas en el correntino Carlos Espínola y eEdgardo Kueider de Ente Ríos. El entrerriano preside una de las comisiones que encabezan este plenario, Asuntos Constitucionales, pero como Espínola no tiene gobernador ante quien responder.

Seguramente pensando en él, el peronismo de su provincia se pronunció esta semana en contra de la ley de Bases, argumentando que el proyecto “consolida un modelo de primarización de la economía, entrega del patrimonio nacional y destrucción de los derechos laborales, sin precedentes, y debe ser frenada por nuestros legisladores y legisladoras”.

Y fueron más lejos al advertir que “quienes acompañen su aprobación, tanto legisladores y legisladoras, como gobernadores, serán cómplices de las nefastas consecuencias que acarreará para nuestra sociedad”.

Ley Bases: Unión por la Patria mantiene su tropa, pero planta dudas en Catamarca

Sobre los 33 miembros del bloque que encabeza José Mayans no hay antecedentes independentistas a la hora de votar. Muchos piensan que en esta próxima sesión podría modificarse esa tesitura.

Se piensa particularmente en Catamarca, cuyos diputados le dieron una mano al oficialismo cuando se votaron los artículos del RIGI. La senadora Alicia Corpacci ya aclaró que difícilmente fuera a acompañar la ley de Bases. En la previa del debate, adelantó que “seguramente no acompañe, es muy probable que no acompañe”.

Y agregó: “Yo creo que el gobernador tiene la necesidad de buscar algún tipo de encuentro con el Gobierno nacional, porque las provincias necesitamos recursos de la Nación, y ahora más que nunca, con un Gobierno que nos ha recortado absolutamente todo. Pero eso no significa que nosotros los legisladores no tengamos la obligación de responder a ese sector de la población que nos votó a nosotros”. Lo máximo que podría llegar a hacer Corpacci es, probablemente, votar en particular favorablemente algún artículo.

Su comprovinciano Guillermo Andrada está más alineado con el gobernador Raúl Jalil, que llamó a apoyar la Ley de Bases, pero es habitualmente muy crítico del Gobierno de turno. Con todo, lo más probable es que un voto positivo pueda darse cuando el debate en particular.

Llegamos a los tucumanos, con el antecedente saliente de que los tres diputados que responden al gobernador Osvaldo Jaldo se separaron del bloque que conduce Germán Martínez y votan ya alineados con LLA. En el Senado eso no ha pasado hasta ahora, donde uno de los dos senadores es precisamente alguien que tiene cuentas pendientes con el gobernador tucumano, Juan Manzur.

Su compañera de bloque es la senadora Sandra Mendoza, quien se ha mostrado alineada con sus pares cuando la votación contra el mega DNU. Ella no ha soltado prenda sobre su voto, por eso se ha consultado a su esposo, el legislador tucumano José Orellana, quien en el programa Tucumán con Todo aclaró sobre el voto de su esposa que no quería ser un “metido”, pero reflexionó: “Tengo entendido que ella forma parte del bloque Unión por la Patria y está ahí. Pero también forma parte de un esquema político en el que nuestro gobernador también necesita que nuestros senadores acompañen. Decirte qué vota, sería quedar pegado en algo que puede o no puede ser”.

Y con la misma ambigüedad deslizó a continuación: “La pertenencia al bloque es sagrada, porque siempre uno ha tenido esa disciplina, pero también está el valor superior de la patria chica, que es Tucumán, y el gobernador necesita algún aporte en particular”.

Orellana sostuvo que la Libertad Avanza tiene la ventaja, ya que “tiene qué ofrecer”. “A Sandra le debe estar pasando eso. Tiene el mandato del bloque y una cercanía muy fuerte con Manzur que la puso en la banca. También con el gobernador hay un respeto y una consideración, y como somos parte de este Gobierno tenemos el interés de dar una mano a nuestro gobernador» agregó sin dar más datos.

En este contexto, se espera una votación ajustada, con diversas posturas representadas en el Senado. La decisión final podría depender de los votos de senadores clave dentro de cada bloque.

Con información de Parlamentario