Video | Ley Ómnibus: casi terminan a los golpes un empresario y un diputado de la CGT

En un plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados, Rodolfo Llanos, empresario de la pequeña y mediana industria, protagonizó un incidente al desviarse del tema de las PyMes para arremeter con agresiones verbales contra diputados opositores, principalmente de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, que se rechazarán la Ley Ómnibus. Las autoridades le cortaron el micrófono y tuvo que retirarse del recinto entre agravios. Qué pasó después.

Invitado a hablar sobre la situación de las PyMes, Llanos optó por dirigir fuertes críticas a los diputados opositores que votarán en contra de la Ley Ómnibus.

El empresario llegó a señalar como crítica que los legisladores consuman medialunas durante la sesión, generando sorpresa y desconcierto en el plenario. La oposición responsabilizó a Llanos por el altercado, argumentando que debería haberse enfocado en abordar los desafíos de las PyMes en lugar de confrontar con los legisladores.

«Yo no vengo a buscar amigos acá, no me importa si les gusta o no. Vengo a darle la voz a todos los que están revolviendo la basura para comer, mientras ustedes están comiendo medialunas. Señores, reaccionen, este es el momento de que la Argentina arranque. Dejen que los argentinos tengamos un futuro, no me importa a quién representan, todos ustedes me representan«, dijo Llanos. Aunque, no logró continuar con su relato.

Ante la persistencia de los gritos y señalamientos de Llanos, le apagaron el micrófono en un intento de restaurar la calma, pero esto no impidió que el empresario abandonara el recinto en medio del caos.

La diputada Carla Carrizo fue quien intervino y pidió al presidente de turno que pusiera orden, mientras que desde el bloque de La Libertad Avanza aplaudieron el discurso del empresario.

Si bien no se alcanzó a escuchar ni ver con detalle, uno de los legisladores que reaccionó fue Mario «Paco» Manrique, de Unión por la Patria, y quedó cara a cara con el empresario. Rápidamente, compañeras de su bancada trataron de calmar al diputado de corte sindical de la oposición y el episodio no pasó a mayores.

Más tarde, y lejos de dejar atrás la polémica, Llanos publicó la fotografía que capturó el momento en que se increpó con el parlamentario. «Pegame si sos hombre», posteó el empresario en su red social X.

Pégame si sos hombre 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/D3j0v5aR1z — Rodo Llanos (@Rodolfollanosok) January 15, 2024

Este episodio resultó ser una muestra clara de las tensiones y polarizaciones presentes en el ámbito político y legislativo, de cara al rechazo o posible sanción de la Ley Ómnibus.