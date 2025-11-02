Los comercios de Bariloche tendrán horarios amigables con personas del espectro autista

Una vez que se promulgue la ordenanza aprobada el jueves en el Concejo Municipal, todos los comercios de Bariloche podrán adherir a una franja horaria «inclusiva» para las personas del espectro autista, en la que deberán propiciar «condiciones sensorialmente amigables».

La medida se incluye en el nuevo Régimen de Promoción de Horario Inclusivo para los establecimientos públicos y privados con atención al público, que impulsó la concejal Natalia Almonacid (JSRN) y obtuvo el respaldo de todo el cuerpo.

La iniciativa fija dos franjas horarias, de 10 a 12 y de 18 a 20, de lunes a domingos, durante las cuales los locales que adhieran a este régimen «deberán generar condiciones sensorialmente amigables y accesibles para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Condición del Espectro Autista (CEA), Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD) u otros síntomas de desintegración sensorial.

«La intención de esta norma es favorecer la inclusión y participación social, y permitir que quienes quieran ir de compras o a relacionarse, lo puedan hacer sin sufrir bloqueos o desregulación sensorial, que suele darse en estos establecimientos cuando hay música ambiental, muchas luces o dispositivos audiovisuales», indicaron los impulsores.

“La medida resulta una contribución muy importante también para las familias que nuclean a personas con esta condición y trastornos, facilitando su acceso a actividades tan comunes y cotidianas como la visita a tiendas, supermercados, restaurantes, confiterías, y comercios en general”, destaca el proyecto.

La concejal Almonacid, autora de la ordenanza, aclaró en la sesión que no se trata de un régimen obligatorio, sino que es de promoción, por lo que sumarse al mismo no significa una obligación para los establecimientos. Sostuvo que “es un primer paso para seguir avanzando en materia de inclusión”.

Dentro de la propuesta, también se plantea la atención prioritaria, para evitar las esperas que también suelen ser muy agobiantes para personas dentro del espectro autista o con trastornos sensoriales.

La normativa invita a los comercios a adherir voluntariamente al Régimen, comprometiéndose a reducir estímulos visuales y sonoros durante las franjas horarias establecidas. Aquellos que se sumen deberán exhibir cartelería visible con la leyenda “horario inclusivo de lunes a domingos de 10 a 12 y de 18 a 20 horas”.