Los ejes principales de la reforma del Banco Central que Javier Milei presentó ante los legisladores

Javier Milei presentó finalmente ante sus diputados y senadores libertarios, los principales lineamientos del proyecto que busca reformar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). La propuesta es una de las iniciativas económica que el Gobierno considera centrales para consolidad su plan de estabilización e impedir que futuras administraciones vuelvan a financiar el gasto público con emisión monetaria.

Los ejes del proyecto de Javier Milei

Según explicó el mandatario, su plan se impulsó con el fin de reforzar la independencia del organismo monetario y modificar el funcionamiento vigente desde la reforma impulsada en 2012 durante la gestión de la expresidenta Cristina Kirchner.

Entre los ejes principales, destacó:

Único objetivo para el Banco Central: se establece como objetivo prioritario del BCRA, preservar el valor de la moneda. El Ejecutivo nacional pretende eliminar el esquema vigente que le asigna múltiples finalidades, tras considerar que eso debilitó la política monetaria y favoreció la inflación.

se establece como objetivo prioritario del BCRA, preservar el valor de la moneda. El Ejecutivo nacional pretende eliminar el esquema vigente que le asigna múltiples finalidades, tras considerar que eso debilitó la política monetaria y favoreció la inflación. Prohibición de financiar al Tesoro: el presidente quiere impedir que el Banco Central vuelva a asistir al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria. Considera que esa práctica fue una de las principales causas del proceso inflacionario de las últimas décadas.

el presidente quiere impedir que el Banco Central vuelva a asistir al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria. Considera que esa práctica fue una de las principales causas del proceso inflacionario de las últimas décadas. Mayor independencia: el proyecto busca blindar la autonomía del BCRA para reducir la influencia del Poder Ejecutivo sobre las decisiones de política monetaria.

el proyecto busca blindar la autonomía del BCRA para reducir la influencia del Poder Ejecutivo sobre las decisiones de política monetaria. Nuevos límites para la política monetaria : la reforma también apunta a restringir las herramientas que permitan expandir la base monetaria con fines fiscales. El objetivo es evitar que la emisión vuelva a utilizarse como mecanismo de financiamiento del Estado.

: la reforma también apunta a restringir las herramientas que permitan expandir la base monetaria con fines fiscales. El objetivo es evitar que la emisión vuelva a utilizarse como mecanismo de financiamiento del Estado. Cambiar el marco legal: Milei considera que la modificación de la Carta Orgánica constituye una condición necesaria para dar previsibilidad a largo plazo y evitar que futuras administraciones reviertan el rumbo económico mediante cambios discrecionales en la política monetaria.

Con información de Noticias Argentinas