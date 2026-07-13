Con la mira en la emisión y el «shutdown», Javier Milei detalló ante sus legisladores la reforma del Banco Central

La carta orgánica del Banco Central que hizo el kirchnerismo está mal”, definió el presidente Javier Milei hace algunos días para justificar el proyecto en el que trabaja y que aspira a ajustar, de forma drástica, los objetivos del organismo monetario. Los detalles de esta iniciativa, que busca retrotraer las modificaciones instrumentadas en 2012 por la entonces titular de la entidad, Mercedes Marcó Del Pont, fueron expuestos este lunes 13 de julio ante los diputados y senadores de La Libertad Avanza que visitaron la Casa Rosada.

Según reconstruyó el portal Infobae, el mandatario dedicó la primera hora de la reunión a exponer los detalles del plan que diseñó con la participación del titular de la entidad, Santiago Bausili, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Con un estilo docente, Milei utilizó una pizarra blanca para explicar cada punto y luego habilitó una segunda instancia de intercambio para responder a las preguntas de los legisladores presentes. Tras tres horas de debate, un diputado sintetizó ante el medio citado: “Fue una clase muy interesante. Fue conceptual”.

En la misma línea, la senadora neuquina Nadia Márquez había destacado en la previa la capacidad explicativa del Presidente, al sostener que “la docencia es una de sus principales virtudes”.

Críticas a la herencia K y los ejes de la iniciativa

A la salida del cónclave en el Salón Héroes de Malvinas, los legisladores oficialistas apuntaron de lleno contra la gestión kirchnerista. “Nos presentó todos los aspectos que va a tener la reforma de la Carta Orgánica volviendo a sus orígenes, eliminando la multiplicidad de misiones que tiene desde la reforma de Marcó del Pont, concentrando todo en la preservación del valor de la moneda”, planteó el senador Agustín Monteverde.

El legislador defendió las modificaciones y fue tajante: “El Banco Central no debe ser un defraudador del pueblo sino un defensor de los activos monetarios. En tanto y cuanto se trate de financiar al Estado con la emisión espuria, eso es una estafa”.

Por su parte, el diputado Damián Arabia coincidió con la mirada de sus pares: “El Presidente nos explicó la relevancia que tiene la reforma para volver atrás con el desastre que hizo Marcó del Pont, que fue únicamente para utilizar las reservas del Banco Central y que se financiara el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con las reservas de todos los argentinos”.

La normativa contempla una serie de modificaciones para dotar de mayor independencia al organismo. Las principales aspiran a eliminar los cinco objetivos actuales para reemplazarlos por uno único, enfocado en preservar el valor de la moneda. Asimismo, buscan prohibir de manera estricta la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.

En paralelo, trabajan para incorporar el concepto de “shutdown”, un mecanismo que obligaría al Poder Ejecutivo a restringir el funcionamiento del Estado cuando se agoten las partidas previstas en el Presupuesto aprobado por el Congreso. Las declaraciones de los legisladores van en línea con la defensa que el propio Milei hizo del proyecto el pasado viernes en una entrevista en Radio Now: “Quien está en contra de shutdown, está a favor de la irresponsabilidad fiscal”.

Por otra parte, la reforma busca potenciar la gobernanza del organismo y endurecer las condiciones para remover al presidente y al directorio, con el objetivo de reforzar su independencia frente a los vaivenes políticos. “Usted no lo puede echar al presidente del Banco Central y al directorio de cualquier manera porque, si trabajan bien, entonces los van a echar los políticos populistas”, planteó el Presidente frente a su tropa.

Otro de los cambios medulares gira en torno a la eliminación de las utilidades contables o “ficticias” —salvo en circunstancias excepcionales vinculadas a un escenario de deflación— y en ponerle fin al esquema de letras intransferibles utilizado para asistir al Estado. El líder libertario detalló además la posibilidad de implementar un sistema de sanciones penales para aquellos funcionarios que vulneren la autonomía del organismo o habiliten la emisión para financiar el gasto público.

Sin proyecto a la vista y otras prioridades legislativas

Pese al extenso nivel de detalle de la «clase» presidencial, los bloques violetas no accedieron al texto del proyecto de ley, que aún se encuentra en plena etapa de diseño. Según precisó Infobae, tampoco hubo definiciones de la hoja de ruta legislativa ni se habló de fechas de envío al Congreso para su tratamiento.

Sin embargo, desde el oficialismo anticiparon que el Ejecutivo enviará otros proyectos con los que apuesta a apuntalar la normativa, ubicando entre las prioridades legislativas los cambios del Régimen de Inocencia Fiscal, la nacionalización del modelo de “shutdown” y una nueva normativa para regular el mercado de seguros.

El color del Mundial y la trastienda de la reunión

El ingreso de los legisladores a la Casa de Gobierno estuvo fuertemente marcado por el clima de la Copa del Mundo y la expectativa por la semifinal que deberá disputar la Selección Argentina contra Inglaterra el próximo miércoles a las 16. La efervescencia fue tal que la senadora jujeña Vilma Bedia asistió al encuentro institucional vestida con la camiseta del equipo que dirige Lionel Scaloni.

“¿Te imaginas ganarle a Inglaterra sin hacerlo con la mano? Ganarles en ley sería fantástico. ¡Qué lindo mensaje!“, sostuvo la diputada Lilia Lemoine en la puerta ante la prensa acreditada. Su par, Juliana Santillán, redobló la apuesta: “Vamos a ganar con una referencia histórica. ‘El que no salta es un inglés’ está instalado. Eso es lo que va a pasar el miércoles y no lo podemos negar».

A las 15.10, los efectivos de la Casa Militar cerraron las puertas del salón y los invitados, ubicados en sillas rojas, aplaudieron la presencia del mandatario en una jornada que, no obstante, notó una menor concurrencia con respecto a la reunión del miércoles pasado.

Sobre el cierre de la jornada, antes de las 17, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tomó brevemente la palabra y agradeció a los presentes por la participación. La funcionaria se mostró escoltada por figuras clave: el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Tras la finalización del encuentro, la primera dirigente en retirarse de la Casa Rosada fue la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien optó por irse sin prestar declaraciones a los medios presentes.