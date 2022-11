“Los heridos” de las candidaturas fijarán los plazos de JSRN en Río Negro

La dirigencia de Juntos por el Cambio-Cambia Río Negro acordó demoras sus candidaturas para no generar “heridos” anticipadamente y, además, pensar en eventuales dañados ajenos para incorporar a la fuerza.

El candidato a gobernador de la coalición, Aníbal Tortoriello convocó a la reunión para la organización electoral y abrir la porfía para la conformación de las listas a legisladores.

En Cipolletti, recibió a los convocados, rodeados por su vice en el PRO, Patricia Mc Kidd, el legislador Juan Martín y el apoderado Nicolás Yansen.

El ARI estuvo representado por su presidente, Javier Acevedo y el ex vicegobernador y congresal del partido, Bautista Mendioroz mientras que la delegación radical se conformó con el candidato a la vice, Juan Pablo Alvarez Guerrero, el intendente Miguel Martínez (Huergo) y el convencional viedmense, Juan C. Valles.

Participó, además, la ex presidenta del Comité, Ángeles Dalceggio (que cerraba una semana difícil, pues la Justicia ratificó la desafiliación partidaria y, además, no le fue nada bien en su incursión con las autoridades nacionales). Asistió el ex intendente de Comallo, el pastor evangélico Raúl García por Valores para mi País.

En su apertura, el cipoleño planteó la necesidad de un ordenamiento frente a la anticipación de los tiempos electorales y así anunció el análisis de la conformación de las listas. Fue entonces que Mendioroz no compartió ese apuro porque “la fecha todavía no está oficializada” y, luego, aportó que la distribución de espacios “indefectiblemente dejará heridos” en la coalición y esos actores molestos quedarán a merced del oficialismo. Agregó que no era conveniente adelantar esa situación y, por el contrario, JSRN avanzará en su proceso y “tendrá sus heridos” para salir a buscar, esencialmente en los municipios.

Tortoriello escuchó y, con otras opiniones en el mismo sentido, se postergó profundizar en ese abordaje siempre tan escabroso.

Existió una definición: no se autorizarán colectoras o adhesiones a las boletas de Cambia Río Negro, y si existen extrapartidarios se integrarán a las listas.

El legislador Martín insistió en organizarse, con la constitución de equipos y de agendas, y garantizó encuestas y visitas de dirigentes nacionales. Mencionó que llegará la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal a Río Negro. Se confirmaría después que estará el martes 6 en Viedma y, luego, el miércoles 7 en Roca.

Tortoriello y su partido tiene la ventaja de conducir el proceso mientras el ARI se transformó en socio mayoritario porque es el segundo partido legalizado y permite así la alianza, en desmedro de los radicales aliados que no tienen el sello. En la reunión, Martínez reconoció esa orfandad, a pesar de que Valles se mostró optimista en revertir la dirección de la UCR en la próxima Convención.

Aún esa situación, Martínez pidió la ratificación que ese sector tendría espacios y Tortoriello repitió que los radicales serán integrados. García de Valores fue más insistente y pidió precisar un lugar “en la sábana, entre el primero y sexto”.

El anfitrión se mantuvo firme y no abrió esa discusión. Siguió con palabras generales, como que el “proyecto es lo importante” y que “todas las opiniones serían consideradas”.