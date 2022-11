Milei tiene candidato a gobernador en Río Negro, surgido del peronismo

El jefe comunal de Campo Grande, Ariel Rivero, fue presentado esta tarde como el candidato a gobernador de Javier Milei en Río Negro.

El dirigente peronista, presidente del flamante partido provincial Primero Río Negro, se reunió hoy con el diputado nacional de La Libertad Avanza y anunció que “nos queremos sumar a este proyecto nacional que encabeza Milei porque entendemos que es la única propuesta que se opone al kirchnerismo con fuerza y decisión”.

El encuentro entre ambos dirigentes se formalizó en Buenos Aires, sellando un acuerdo que se venía conversando con Julio Serna, responsable del armado de Milei en las provincias.

«Del perfil de Milei»

Desde Libertad Avanza destacaron que Río Negro se sume a la propuesta que proyecta al diputado a la Presidencia de la Nación y aseguraron que “Rivero es un intendente del perfil de Milei”.

“En su municipio lleva las cuentas muy ordenadas y sin deudas, pagando los sueldos de los empleados el último día de cada mes, una gestión que se destaca y se encuentra en total crecimiento”, valoraron.

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal de Campo Grande -extitular de la Legislatura provincial- mencionó que “desde hace años vengo repitiendo que los políticos debíamos hacer una fuerte autocrítica y pensar en la gente”.

Recordó que “sistemáticamente me vine oponiendo a las conducciones del justicialismo en la provincia hasta que tomé la decisión de irme del partido”. Y agregó que “en los últimos años no encontré un lugar donde poder expresar libremente mis ideas y por eso decidimos formar nuestro propio partido Primero Río Negro. Ahora nos queremos sumar a este proyecto nacional que encabeza Milei porque entendemos que es la única propuesta que se opone al kirchnerismo con fuerza y decisión”.

Rivero admitió que “a Milei no lo conocía en persona” pero sostuvo que “en el momento que empezamos a reunirnos con sus asesores me gustó su visión y como actúa en consecuencia”.

“Todo lo que dijo que iba a pasar con la economía sucedió, como ejemplo anticipo que íbamos a llegar al 100 % de inflación y llegamos al 100 %. Así me di cuenta que realmente el único distinto para poder gobernar y cambiar las cosas es Javier Milei, porque no tiene miedo de tomar las medidas que haya que tomar en la Argentina. No le miente a la gente, dice lo que realmente piensa y lo cumple”, puntualizó.