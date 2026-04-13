Los ingresos de Neuquén cayeron en marzo, pero esperan un repunte en abril por el alza del barril de petróleo

Los ingresos corrientes de Neuquén volvieron a experimentar una caída en marzo y dejaron al gobierno de Rolando Figueroa con casi 33.000 millones menos que en el mes anterior, producto de bajas en la recaudación propia, los envíos de coparticipación nacional y regalías que aún no sintieron el efecto del alza del petróleo.

La Provincia salió a buscar recursos extra de las operadoras para mantener el equilibrio fiscal este trimestre, mientras espera una recuperación que llegaría recién con las liquidaciones de abril.

Según los números publicados por la subsecretaría de Ingresos Públicos de Neuquén, los recursos corrientes de la provincia en marzo fueron 449.788 millones, casi un 7% menos que en febrero, que promedió los 482.424 millones.

La caída más pronunciada fue la de la recaudación propia: ingresaron 18.800 millones menos en marzo que en el mes anterior. La baja también se sintió en la coparticipación nacional, con una caída de ingresos de 7.700 millones, y de regalías de gas y petróleo, que representaron una baja de 6.180 millones.

El dato $32.636 millones menos ingresaron en marzo en comparación con febrero de este año. El impacto mayor fue en la recaudación.

En este caso, la diferencia se debe a que se liquidaron en función de febrero, que tuvo solo 28 días, tres menos de producción, y además no llegó a contener el impacto del alza del petróleo que generó la guerra en Medio Oriente.

El gobierno compensó este mes de ingresos estancados con otros recursos provenientes de negociaciones de áreas con las operadoras de Vaca Muerta, además del cobro de algunas sanciones que ayudaron a equilibrar la balanza del trimestre.

En cambio, para abril se espera una mejora. Se estima que las regalías, por metodología de cálculo, se liquidarán a unos 90 dólares el barril antes de los descuentos, lo que generará un impacto positivo también en la recaudación de Ingresos Brutos.

El gobierno tendrá también que afrontar un gasto corriente mayor por la actualización salarial que deberá pagar a fin de mes. Si la inflación se confirma en alrededor del 3%, la suba para los trabajadores estatales promediará el 8%.