El ministro de economía de Vaca Muerta, mano a mano: «Neuquén es más atractivo que Argentina para los inversores»

Vaca Muerta es el faro de la economía nacional, y lidera las proyecciones de crecimiento de cara a la tercera década del Siglo XXI. Guillermo Koenig es el ministro de economía de Neuquén. Es decir, el encargado de conducir ese crecimiento presente y futuro, y administrar los recursos extraordinarios que derrama una actividad altamente rentable, a la vez riesgosa y regida por la lógica del mercado internacional.



“Es bueno que se haya bajado la inflación y que el tipo de cambio no esté oscilando como en otros momentos, con todos los problemas que eso conlleva”, valora Koenig respecto al escenario de la macro, no obstante agrega: “A nivel micro hay problemas, se nota tanto en las empresas como para los individuos que cuesta. La baja de recaudación de impuestos está diciendo que la actividad económica tiene algunos problemitas”.



En un diálogo franco, abierto y sin condiciones, el ministro de economía de Vaca Muerta dialogó mano a mano con RÍO NEGRO, y repasó todos y cada uno de los principales temas de la economía nacional y provincial.

PREGUNTA: ¿Tiene Neuquén una realidad económica paralela en relación al resto del país?

RESPUESTA: Es evidente que hay cuestiones distintas. Pero tampoco en Neuquén todo el mundo vive del petróleo. Hay actividades que por efecto derrame se benefician. Pero las pequeñas y medianas empresas de Neuquén no son ajenas al escenario nacional. Está a la vista que energía, minería y agro están funcionando bien y que hay otras actividades que no, por ejemplo la construcción. Sin embargo en Neuquén, la construcción tanto en la parte privada como en la pública está en movimiento. En general, en Neuquén se percibe un buen clima.

P: ¿Vuelve a ser un problema el tipo de cambio?

R: Bueno, las cosas que están pasando por supuesto que nadie las tenía previstas, no figuraban en ningún presupuesto. Yo creo que el gobierno va a tratar de mantener este tipo de cambio, sin grandes sobresaltos. La experiencia también les ha demostrado que cuando hay turbulencias cambiarias el gobierno electoralmente las paga. En el gobierno saben que Argentina puede soportar algún nivel de inflación, pero que le costaría soportar un aumento del tipo de cambio elevado.

La provincia de Neuquén se erige como faro de la economía nacional en base al potencial productivo y exportador de los hidrocarburos no convencionales.

P: El gobierno insiste en la matriz monetaria como causa de la inflación ¿Qué opina?

R: Esa es una discusión de los economistas. Yo soy contador…

P: Buena salida…

R: No, no, pero te voy a dar mi visión. Yo creo que la inflación es multicausal. El tema monetario y la emisión es un gran generador de inflación, pero también tenés inflación por demanda. Si vos tenés mucho dinero y no aumentás la producción, los artículos tienden a crecer también por oferta y demanda. Es decir, la emisión no es la única causa de la inflación. Y yo creo que el gobierno también lo sabe. Aún así, comparto que cuando el Estado no es ordenado fiscalmente y emite dinero para cubrir los déficits fiscales y los cuasi-fiscales, eso genera inflación. Y ha quedado demostrado: donde se cortó el desequilibrio fiscal, la inflación empezó a bajar.

P: ¿Cómo convive en Neuquén el dinamismo de los hidrocarburos con otros sectores emblemáticos como el turismo o el agro?

R: En algunos sectores la convivencia es difícil. Son distintas formas de pensar la actividad. En el petróleo la inversión tiene que ser rápida y producir efecto inmediato, en el agro son inversiones pensadas para muchos años. Una planta de manzana tarda 7 u 8 años en producir. Y además tenés las diferencias en cuanto a la remuneración que genera cada actividad. El petróleo y el gas pagan sueldos más altos, y eso genera controversias que a veces son difíciles en el mercado laboral.

P: ¿El resto de los sectores tiene dificultades para contratar?

R: Te lo dicen los empresarios. En determinados segmentos y en especial a nivel operarios, es donde más se siente. No tanto en la mano de obra calificada.

P: Es decir que mientras en el resto del país hay expulsión de mano de obra, en Neuquén las empresas quieren contratar y no encuentran…

R: Sí, puede ser. Pero también tenemos cierto nivel de desocupación, que es mucho más baja que en otros lados, pero es gente que tampoco encuentra su trabajo. En realidad creo que lo que está cambiando en el mercado laboral son los perfiles requeridos. La industria requiere gente cada vez más capacitada y tecnificada. Y eso también pasa en el agro, que se va tecnificando. Un tractorista además del tractor necesita manejar también una herramienta.

“La decisión de YPF de congelar los precios por 45 días, no afecta las regalías. La ley impide que suceda”. Guillermo Koenig

P: ¿Se ha convertido Neuquén en un modelo a nivel nacional?

R: Como dice el gobernador, antes esperaban que a la Argentina le vaya bien para que a Neuquén le vaya bien. Ahora es que a Neuquén le vaya bien para que a la Argentina le vaya bien. No sé si es un modelo a seguir. Nosotros tenemos nuestro propio modelo que es el de los neuquinos y se guía en base a lo que le conviene a Neuquén y a la gente de Neuquén. Es un modelo de esfuerzo y de trabajo. La provincia tampoco es una isla y también nos pasa que viene gente de otros lados. Por ejemplo el año pasado vinieron 21.000 personas a Neuquén, no todas con trabajo, lo que demanda más servicios, más seguridad, más educación, mejorar las rutas y eso requiere una inversión importante.

P: ¿Cuál es el foco principal de la política económica neuquina?

R: La inversión y la seguridad jurídica. A diferencia de lo que era la actividad convencional donde se hacía un pozo y ese pozo producía por muchos años, el no convencional es una actividad más parecida a un proceso industrial. Hay que invertir para poder sacar, y si dejas de invertir, dejas de obtener la producción. Un pozo no convencional declina el 50% en el primer año y después la producción se aplana. Y para que haya inversión tiene que haber seguridad jurídica y evitar los conflictos que puedan trabar la industria. Lo que está pasando a nivel mundial demuestra que Neuquén es distinto, porque no tenemos conflictos religiosos ni sociales. El inversor que miraba Oriente, hoy probablemente mira Neuquén. Especialmente en el gas, son inversiones multimillonarias que necesitan un marco legal para que se puedan desarrollar. En ese sentidocel RIGI fue una muy buena medida, y en nuestra provincia acompañamos con una medida que se llama Invierta Neuquén, que tiende al favorecimiento de esas nuevas actividades para que se desarrolle en la provincia.

P: El Presidente habla de ‘destrucción creativa’, empleos que se destruyen en una actividad y son reemplazados por nuevos empleos en otra ¿Neuquén está en condiciones de recibir ese flujo de empleo de otros lugares del país?

R: Tampoco es que la curva es totalmente elástica hasta que puedas recibir a esas familias. Hoy en día en el petróleo trabajan 25.000 personas, mientras que el empleo registrado en Argentina, son 7 millones de personas. Es imposible. O sea, es un segmento muy chiquito el oil & gas, y requiere una cierta calificación. Puede que haya determinada gente que pueda incorporarse, pero no toda. Por eso es necesario desarrollar otras actividades, no solamente la energía.

Inversiones y seguridad jurídica. El foco de la política económica neuquina según Koenig. (Foto: Cecilia Maletti)

P: Por fuera de la energía ¿Cuál es la actividad que genera más expectativas?

R: Pensando en el Neuquén del futuro, el turismo. Por eso es fuerte la inversión en rutas y en infraestructura. Neuquén tiene el 1,5% de su superficie productiva de valles regados. Y lo que tenemos productivo, deseamos intensificarlo y mejorarlo. También nos interesa mucho la industria del conocimiento, la tecnología.

P: Se decretó la creación de los Títulos Públicos de Infraestructura y Pago de Deuda del Neuquén (TIPDeN) por hasta US$ 500 millones ¿Existen plazos para eso?

R: La ley se aprobó hace dos años, y está relacionada con dos objetivos: infraestructura y cancelación de pasivos. No podemos hacer otra cosa distinta a lo que dice la ley. Lo que estamos haciendo es cumplir los pasos administrativos y analizar cuál sería el momento de salir al mercado. Pero somos muy cuidadosos. Vamos a hacerlo en el momento que creamos que estén dadas las condiciones.

P: ¿Neuquén es más atractiva que el propio país a la hora de salir al mercado?

R: Sí, es más atractivo. Pero a nivel de calificación somos un subnacional y no podemos tener una calificación mejor que la de Nación. Entonces el riesgo país, que miran los inversores del exterior, es el mismo. No obstante los dos bonos que tenemos en el mercado internacional cotizan prácticamente a la par, mientras que los bonos de Argentina operan al 60%. Esa es la diferencia que los inversores ya conocen. Además, los inversores internacionales ya conocen la provincia porque son los mismos que financian a las empresas privadas. Cuando dialogas con ellos advertís que ya saben nuestros números y les interesa mucho que movilicemos la inversión en infraestructura, porque es la que va a permitir que la inversión privada no se detenga.

P: ¿Cómo es la relación con el gobierno nacional?

R: La verdad es que no nos han defraudado. Nos dijeron ‘no vamos a hacer obra pública’ y no la hicieron. O ‘no les vamos a girar dinero para educación’ y no lo hacen. Entonces en vez de quedarnos en el llanto y en la crítica decimos, bueno, vamos a ver lo que nosotros podemos hacer por nuestra cuenta. Por eso hemos avanzado créditos con organismos multilaterales como el CAF, el BID o el Banco Mundial. Y en ese sentido el gobierno nacional nos ha apoyado, porque nos ha autorizado todas las operaciones, dado que conoce cuál es nuestra responsabilidad y nuestra seriedad a nivel fiscal.

P: La Ley de Inocencia Fiscal se aprobó hace 4 meses ¿Tienen fe en que aparezcan los dólares del colchón guardados en Neuquén?

R: El Gobierno Nacional la tiene. Así que tendríamos que tener las mismas expectativas, ¿no? A veces es un poco difícil. Depende también del tipo de inversor. La Inocencia Fiscal se enfoca principalmente en medianos, que quiere comprar su casa o terminar una obra guardada. Yo creo que las empresas y los grandes inversores ya han accedido a los regímenes de blanqueo y han obtenido los beneficios ahí.

“El gobierno nacional no nos ha defraudado: dijo que no iba a hacer obra pública, y no ha hecho ninguna” Guillermo Koenig

P: Los especialistas señalan que hace falta la adhesión explícita de la provincia para que la gente se atreva a sacar los dólares…

R: La verdad es que el texto de la ley invita a las provincias a adherir a un régimen de fiscalización simplificada. Para el caso de los contribuyentes que están en convenio multilateral, que son la mayoría, es la Comisión Arbitral la que debe expedirse, y para eso deben adherir a su vez la totalidad de las jurisdicciones. Hasta donde sabemos, ninguna provincia ha hecho formal aún su adhesión.

P: La pregunta del millón es si los dólares del colchón deberán pagar impuestos “hacia atrás”…

R: Bueno, eso lo estamos estudiando, al igual que los plazos para la adhesión a la ley.

P: ¿La decisión de YPF de mantener los precios de los combustibles por 45 días ¿Afecta el precio de referencia para las regalías?

R: No. No debería. De hecho no puede suceder. La ley es clara respecto a la definición de ese precio.

P: No obstante la cotización del barril en contexto de guerra es determinante…

R: En Argentina se tiene como precio de referencia el Brent, pero lo que se produce en Vaca Muerta es Medanito, que en general cotiza entre un 9% y un 13% menos que el Brent. A eso le tenés que descontar los costos de transporte y la retención. Sobre ese precio, lo que se usa es un promedio de todo el mes. Por último, hay que tener en cuenta que las regalías de este mes se pagan en base a las ventas (y la cotización) del mes pasado, y que se toma el tipo de cambio del día de pago que es el 14 o 15 de cada mes.