Neuquén compensa la caída de coparticipación nacional con recursos propios y superávit

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, confirmó que la provincia de Neuquén cerró el primer trimestre del año con equilibrio fiscal y financiero, a pesar de encadenar siete meses consecutivos de caída en los recursos provenientes de la coparticipación federal.

En declaraciones a dos emisoras de Neuquén, el funcionario precisó que el impacto del ajuste nacional, que marcó retrocesos reales de hasta el 8,1% en enero, se amortiguó gracias a una estructura de ingresos donde los fondos federales representan menos del 20% del total.

“La provincia tiene una independencia fiscal que se construyó en todo este tiempo”, afirmó Koenig, quien además destacó que la gestión logró reducir la deuda pública en un 40% y proyectó un alivio financiero cercano debido al incremento en el precio internacional del petróleo.

Autonomía fiscal ante el ajuste nacional

El ministro brindó un panorama detallado sobre la salud financiera de la provincia en un contexto de retracción económica nacional. El funcionario analizó el impacto de la baja en la recaudación federal y la estrategia local para sostener la inversión pública.

Koenig explicó que los ingresos que se coparticipan comenzaron a ser más chicos y que existe una tendencia de siete meses consecutivos de caída en términos reales. Según los datos oficiales, el retroceso en los envíos nacionales marcó un 8,1% en enero, un 7,4% en febrero y un 5,6% en marzo. Esta merma respondió directamente a una menor recaudación de impuestos clave como el IVA y Ganancias por parte de Nación.

El peso de las regalías y la recaudación propia

A pesar del escenario complejo, el titular de la cartera económica subrayó la independencia fiscal de Neuquén como un factor determinante para amortiguar el golpe. Precisó que la coparticipación federal representa apenas entre un 18% y un 19% del total de la torta de ingresos. El resto se sustenta en un 46% proveniente de las regalías hidrocarburíferas y un 36% derivado de la recaudación de impuestos propios.

Respecto a la relación con el Gobierno central, el ministro aclaró que la del Instituto de Seguridad Sopcial de Neuquén no se trató de una deuda directa, sino de una disminución en la masa repartible, aunque admitió que existen otros conceptos pendientes. “En esto específicamente lo que estamos hablando de coparticipación son fondos que se reciben en forma automática todos los meses”, señaló el funcionario, diferenciando esta situación de otros incumplimientos de Nación en partidas no automáticas.

Orden de cuentas y proyección petrolera

En cuanto a la gestión del gasto, el Ejecutivo provincial ratificó que logró cerrar el primer trimestre con equilibrio económico y financiero. Destacó que, en los últimos dos años, la administración redujo la deuda pública en casi un 40% y mantuvo un programa de inversiones superior a los mil millones de dólares. “Hemos sido ordenados y hemos sido previsores en cuanto a los gastos”, afirmó para justificar la solvencia actual.

Hacia adelante, el tablero financiero neuquino mira con atención el mercado internacional, ya que la suba del precio del crudo podría generar un alivio extra en el corto plazo. Aunque este impacto tarda 60 días en reflejarse en el pago de regalías, el ministro dijo que el precio actual del petróleo ayudará a cubrir parte de la falta de dinero federal y a mantener el ambicioso plan de infraestructura regional.