Weretilneck cuestionó que Nación use fondos de las rutas para otros fines: “Está mal, no corresponde”

El gobernador Alberto Weretilneck cuestionó el uso de los recursos del impuesto a los combustibles durante una entrevista con Diario RÍO NEGRO en Cipolletti. La definición surgió luego de que el vocero presidencial reconociera que una parte de esos fondos de las rutas se destina a otros fines como el «equilibrio fiscal» y no exclusivamente a la infraestructura vial.

“Me parece que está mal, me parece que no corresponde”, afirmó Weretilneck. El gobernador sostuvo que el problema no alcanza solamente al impuesto a los combustibles, sino también a otros tributos nacionales que fueron creados con una afectación específica y cuyos recursos, según planteó, terminaron siendo utilizados para otros destinos.

“Lamentablemente, cuando el Congreso Nacional discutió la creación de nuevos impuestos durante muchos años, fundamentalmente en época del kirchnerismo, los recursos tenían una afectación específica”, explicó. Y sostuvo que, con el tiempo, “los distintos gobiernos nacionales fueron utilizando esa afectación específica para otras cosas y no para lo que fueron creados”.

Weretilneck también remarcó que no atribuye la situación únicamente al actual Gobierno nacional. “La pérdida de recursos del interior del país a partir de todo lo que ha pasado con los impuestos es no solamente de ahora, sino también de antes”, afirmó. Y marcó una diferencia: “Ahora es cero, antes quizás era un poquito más”.

El fondo vial y una deuda de más de 20 años

El gobernador sostuvo que Río Negro viene sufriendo un problema de infraestructura vial que lleva décadas y apuntó a la existencia de recursos que, según afirmó, no fueron utilizados para ese objetivo.

“Nosotros sentimos permanentemente el destrato del gobierno nacional y el tema de las rutas ha sido permanente y sistemático, no de este gobierno, de todos”, sostuvo. Mencionó a gobiernos del peronismo, a Mauricio Macri y a la actual gestión nacional.

“La verdad que es una ruta que hace más de 20 años está en obra y no se termina y no se resuelve la problemática que tenemos nosotros de infraestructura en el Comahue”, afirmó.

Para el gobernador, uno de los puntos más delicados es que los recursos existieron. “Lo más delicado es que tenían los fondos”, señaló, y luego apuntó específicamente al impuesto a los combustibles: “En el impuesto de los combustibles está el fondo vial que no se usó ni ahora ni antes tampoco”.

Por otro lado, en una la conferencia Weretilneck también cuestionó que el problema vial pueda resolverse solamente con trabajos de bacheo. Ante la consulta por las 5.000 toneladas de pavimento previstas para reparaciones, respondió que “se necesita mucho más”.

El gobernador planteó que el deterioro requiere una respuesta estructural, que incluya terminar las obras inconclusas, sostener un programa de mantenimiento y mejoramiento de las trazas y diseñar un sistema vial diferente para el Comahue.

Qué falta para concretar el traspaso de las rutas nacionales 22 y 151 a Río Negro

En paralelo, Río Negro negocia con Vialidad Nacional las condiciones para asumir el manejo de las rutas nacionales. Weretilneck aseguró que las conversaciones avanzan y que espera poder cerrarlas durante los próximos días.

“Nosotros estamos en la negociación con Vialidad Nacional, la negociación está avanzando”, afirmó y agregó: “Esperemos el transcurso de los próximos días terminar la negociación”.

El gobernador explicó que la situación de Río Negro es diferente a la de otras provincias porque existen contratos firmados por Vialidad Nacional para obras que no están actualmente en ejecución. “La diferencia que tiene Río Negro con otras provincias es que acá hay obras que Vialidad tiene en marcha, no que tiene en marcha las obras, sino que tienen contratos firmados”, explicó.

Entre los casos mencionó la rotonda, la Ruta 151 y el puente 83 de Cipolletti. Esos compromisos forman parte de la negociación porque la Provincia busca definir qué ocurrirá con las obras antes de asumir la administración de las trazas.

Weretilneck planeteó dos alternativas: que Nación transfiera los contratos para que Río Negro pueda continuarlos o que los cierre y permita realizar nuevas contrataciones. Para el gobernador, ese es “el núcleo fundamental” de la discusión.

El mandatario también identificó como uno de los puntos más críticos la Ruta 151 hacia Catriel, que calificó de “totalmente abandonada” y “intransitable”. A ese tramo sumó el puente 83 y la rotonda de Cipolletti como las principales dificultades actuales.