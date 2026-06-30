Los préstamos de dinero en las billeteras virtuales pagarán Impuesto a los Sellos en Neuquén

La Dirección Provincial de Rentas de Neuquén oficializó la designación de la firma Mercado Libre S.R.L. como agente de retención del Impuesto de Sellos en la jurisdicción. La medida comenzará a aplicarse sobre las operaciones financieras activas a partir del próximo 1 de julio de 2026. La resolución fue publicada bajo el número 191/DPR/26.

El marco legal se fundamenta en las recientes modificaciones al Código Fiscal Provincial aprobadas mediante la Ley Provincial N° 3542. Dicha normativa encuadra bajo el impuesto a los préstamos u otorgamientos onerosos por plataformas digitales.

De este modo, el gravamen de Sellos se consolida como el tercer impuesto principal en importancia para la provincia, ubicándose detrás de Ingresos Brutos e Inmobiliario.

Las operaciones crediticias alcanzadas por esta resolución tributarán con una alícuota general aplicable del 1,4%. Este porcentaje se ejecutará conforme a lo establecido por la Ley Impositiva vigente. Para la liquidación de los montos se aplicarán las alícuotas y mínimos fijados por la Ley Impositiva Nº 3541.

Criterio de territorialidad y perfeccionamiento digital

El gravamen posee un estricto criterio de territorialidad para su implementación en el entorno virtual. El impuesto se aplicará de manera exclusiva a los prestatarios que registren domicilio en Neuquén. Así, la provincia busca capturar la actividad financiera digital que tiene impacto directo en su territorio.

De acuerdo con el titular del organismo, Marcos Daniel Lavaggi, el hecho imponible se perfecciona de forma automática. El tributo se devenga con la aceptación de términos y condiciones o la puesta a disposición de fondos. Esto significa que ocurre lo que suceda primero, dinamizando el proceso de recaudación.

Por lo tanto, la validez del soporte informático prescinde por completo de la necesidad de un contrato físico. El registro electrónico posee validez legal equivalente a un documento tradicional firmado. Las condiciones de la operación quedarán formalmente acreditadas mediante las constancias digitales conservadas por la plataforma.

Obligaciones de la plataforma y normativas vigentes

La firma tecnológica actuará directamente como el agente encargado de retener el gravamen digital. Mercado Libre S.R.L. deberá aplicar la retención sobre microcréditos y préstamos en su plataforma. De esta forma, el intermediario tecnológico se convierte en un actor clave para el fisco provincial.

La empresa cuenta con antecedentes de registro fiscal dentro de la jurisdicción desde hace más de dos décadas. La firma comercial está inscripta en Ingresos Brutos bajo Convenio Multilateral desde enero de 2005. Para este nuevo régimen, la firma se regirá bajo los plazos y modos de la Resolución General N° 034/DPR/21.

A partir de la fecha estipulada, el financiamiento de esta plataforma deberá pagar el Impuesto a los Sellos en la provincia. La medida entrará en vigencia formal a partir del día miércoles. Con esto, las autoridades cierran el circuito de regulaciones sobre los nuevos esquemas de la economía digital.