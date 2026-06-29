Extienden el concurso por el nombre de la avenida Mosconi en Neuquén: hasta cuándo se podrá votar

La votación para definir y cambiar el nombre de la avenida Mosconi de Neuquén se extenderá durante todo el mes de julio. Así lo decidió el municipio capitalino, que definió a la obra que se desarrolla sobre la traza como una de las «más importantes» de la ciudad.

Según se informó en un comunicado oficial, la medida se tomó en función de la «alta participación de los vecinos y vecinas«, que hasta la última actualización realizada ya había superado los 23.000 votos.

El concurso comenzó el mes pasado y la idea original era que se prolongara durante todo junio. Los ciudadanos interesados en participar, pueden hacerlo en el sitio web de la municipalidad.

La elección incluye 10 nombres preseleccionados por los comerciantes de la zona lindante a la avenida, listado al que se podría sumar una denominación más, elegida por el público que aporte su voto.

El municipio apuesta a «superar» e incluso «duplicar» los votos

Luciana De Giovanetti, la secretaria municipal de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperaciones Internacional, destacó «el proceso participativo» para definir el nombre de la nueva conexión.

«Debido a la alta participación que hemos tenido, que ya supera los 23 mil votos, el intendente Mariano Gaido nos ha pedido que se amplíe durante todo el mes de julio, es decir, que tengamos 30 días más para que los vecinos y las vecinas puedan seguir votando», explicó.

La funcionaria destacó la extensión de esta instancia, ya que permitirá que más personas «puedan expresar su opinión» durante las distintas actividades que se desarrollarán durante las vacaciones de invierno y la temporada turística.

Dijo que la expectativa del municipio es «superar o incluso duplicar el número de participantes que llevamos hasta ahora«, indicó.

De Giovanetti recordó que las alternativas disponibles surgieron de propuestas realizadas por el sector privado y que el sistema también permite incorporar nuevas opciones.

«Hay diez nombres que fueron propuestos por el sector privado. Además, existe una opción que es “otro”, para quienes no se sientan representados por esas propuestas. En ese caso pueden incorporar un nuevo nombre, con la única limitación de que no sean nombres propios ligados a la política», precisó.

Para votar se debe ingresar en la página web municipal e ingresar el DNI, la edad y el código postal.