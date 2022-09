Los violentos audios que hablan de matar a Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Máximo Kirchner

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) aportó audios de los miembros de la Revolución Federal en los que anticipan lo que fue el intento de atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, planean otro contra el presidente Alberto Fernández y hablan sobre matar al diputado Máximo Kirchner.

Se dio en el marco de la investigación que realiza la jueza federal María Eugenia Capuchetti sobre el ataque a la exmandataria mientras ingresaba a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta el pasado 1 de septiembre.

“¿Pasas todavía de Máximo?”, le pregunta uno de los integrantes de la organización a otro que es de Santa Cruz. Ante la respuesta negativa, expresó: “Uh, cómo no lo mataste, boludo”.

Acto seguido, otra persona, que sería Jonathan Morel, el fundador de la agrupación que suele realizar escraches violentos a funcionarios del Gobierno, mencionó la idea de atentar contra Cristina, días previos al momento en el que Fernando Sabag Montiel gatillara a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta.

“Yo hoy por ejemplo veía cómo Cristina a saludaba a La Cámpora y a la militancia. Decía ‘lástima que a mí ya me conocen la cara’, porque si no sabés cómo me infiltro ahí una semana y espero a que baje. Pero yo te cubro. Si a mí no me conocieran los nenes de la Cámpora, yo voy y te canto la marcha peronista. Y en cuanto pueda, paso a la historia. Después me linchan, pero paso a la historia”, lanzó.

Luego, se escucha otra voz, que sería la de Franco Castelli, otro de los integrantes de la organización. Este propone la idea de asesinar al Presidente.

“Encima el viejo hijo de puta viaja en helicóptero, porque si viaja en auto, te juro que me planto en cualquier lado. Que me pise, pero se lo abollo todo, se lo cago tanto a patadas, se lo prendo fuego. Viaja en helicóptero y yo una bazooka no tengo. Lamentablemente a Alberto hoy no me lo voy a cruzar en la calle, me lo voy a cruzar en algunos años y voy a hacer Patria”, expresó.

Un audio adelantó el atentado contra la vicepresidenta

Según confirmaron a Noticias Argentinas, estos audios serán presentados como pruebas a Capuchetti para que las amplíe.

Los mismos fueron recogidos de un espacio de conversación de Twitter entre los miembros de dicha organización el 25 de agosto pasado.

La Agencia pide que se investigue a Morel, debido a que “la forma de realizarlo es exactamente lo que ocurrió». Por lo tanto, solicitó en la presentación que se esclarezca ”su posible vinculación” con el atentado a Cristina.

Así, denunció a Revolución Federal por instigar a cometer delitos, intimidación pública y amenazas contra el Gobierno, además de incitar al odio por diferencias en las ideas políticas.

Agencia Noticias Argentinas