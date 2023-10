Macri llegó a Bariloche y respaldó a Bullrich: «Hay que tener experiencia y mucho músculo”

El expresidente Mauricio Macri brindó hoy un respaldo enfático a la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, dio por hecho que accederá a un balotaje con Javier Milei y desacreditó las encuestas que los ubican en tercer lugar y con pocas oportunidades de pasar a la segunda vuelta.

Macri se esmeró en despejar cualquier duda sobre su supuesta simpatía hacia Milei, en perjuicio de Bullrich, y dijo que el candidato de La Libertad Avanza se vería impedido de lograr sus objetivos por la falta de “masa crítica” en materia de experiencia de gobierno, de apoyo parlamentario y de provincias afines.

Subrayó en contraposición “el liderazgo de Patricia, que ya conoce el terreno y con lo que se va a enfrentar, más la convicción que tiene para llevar a cabo las reformas”.

También se refirió a la política regional. Elogió al gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, quien lo acompañó en su visita, y deslizó un reproche chicanero al gobernador que asumirá en diciembre en Río Negro, Alberto Weretilneck, por su política flucturante entre acompañar al kirchnerismo o jugar con la oposición. “Si le preguntás a Weretilneck ni él sabe, porque está un día de un lado, un día del otro”, dijo Macri.

Macri visitó hoy Bariloche en un viaje relámpago, que se extendió por menos de dos horas e incluyó una rueda de prensa y una charla para dirigentes de su partido en un hotel céntrico convocada bajo la consigna “La Patagonia ordenada”. Estuvo acompañado por el legislador Juan Martín y el candidato a diputado nacional Sergio Capozzi. Más tarde encabezó un intento de recorrido por la calle Mitre que terminó de la peor manera, entre gritos de repudio.

Macri presentó casi como un triunfo cultural de su sector político la performance electoral sumada entre Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza, en las Paso de agosto. “Una mayoría enorme de los argentinos, más del 70%, se han dado cuenta de que esas ideas que nos ha vendido el kirchnerismo, el populismo, que no hace falta trabajar, que el Estado nos va a resolver todo, es una gran mentira -afirmó-. Solo le resolvió problemas a ellos, no al resto de los argentinos”.

Dijo que en los tiempos por venir resultará clave el apoyo político y contrastó la situación que él mismo vivió en 2015 con la que se encontraría Bullrich de acceder a la presidencia. “La segunda vuelta será entre Juntos por el Cambio y los libertarios y va a definir quién está capacitado para hacer el cambio realidad”. A su juicio, harán la diferencia “eso que se menciona tanto de los diez gobernadores, la fuerza en el Congreso que yo no tuve en 2015, la experiencia de los que han estado en el gobierno y saben lo que es ingresar a un Etado tomado por la militancia camporista”.

Mauricio Macri junto a Ignacio Torres, gobernador electo de Chubut, encabezó una charla sobre la «Patagonia Ordenada», en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Luego eligió profundizar sobre ese tema. “Yo me sentí solo y tenía cuatro gobernadores en 2015. Los libertarios van a tener cero gobernador” alertó, en tren de restarle posibilidades a Milei.

Ante una consulta de Diario RÍO NEGRO sobre los errores de su paso por la presidencia y que Bullrich no debería cometer, Macri se abstuvo de hacer una autocrítica expresa y dijo que “lo que debe hacer (Bullrich) es comunicarle minuto a minuto a todos los argentinos el por qué está haciendo esas reformas. No es lo mismo que en el 2015. En ese momento había una vocación de cambio político, querían un gobierno que fuese transparente, honesto, que se abriese al mundo. Pero todavía no estábamos listos para entender que lo que nos va a salvar es aquello que trajo a nuestros abuelos a Bariloche: la cultura del trabajo”.

Entendió que detrás del fenómeno Milei “hay un enorme enojo de una gran parte de los argentinos, y con razón”. Dijo entender y respetar “enormemente” esa sensación, pero advirtió que “el enojo no construye”.

En el intento de marcar la cancha a favor de Bullrich, completó así: “yo les digo que el cambio hay que hacerlo realidad. Y eso lo hace la experiencia, tener un equipo, un volumen político. Porque te enfrentás a gente que tiene mucha maña, mucha capacidad de enredarte, de tirarte toneladas de piedras, y si no tenés ese músculo nos vamos a frustrar de vuelta”.

Pronóstico optimista

Macri dijo que el resultado del próximo domingo los llevará sobre rieles a la segunda vuelta y no quiso ni considerar la hipótesis de una pulseada Milei/Massa. Aseguró que las encuestas y sondeos no le merecen crédito. Observó que “nadie contesta con claridad qué es lo que va a hacer, y a veces contestan los que no van a votar. Las encuestas han perdido precisión. Lo único real y confiable es el resultado de las Paso, que fue un triple empate”.

Mauricio Macri estuvo hoy junto al legislador Juan Martín en su recorrida relápago por Bariloche. Foto: Chino Leiva

Interpretó que “el sentido común” le resta posibilidades al candidato del oficialismo Sergio Massa. Dijo que el gobierno “ha hecho un esfuerzo enorme por sostener que están competitivos. Pero con el 15% de inflación en alimentos, el avance de la inseguridad y la pérdida de cohesión social de estos años, no tiene ninguna lógica. Los argentinos mayoritariamente hemos resuelto decir basta a unas ideas que han sido destructivas para todos”.

Insistió en que para gobernar contra “las mafias que no quieren permitir que la Argentina despegue”, no alcanzará con las buenas intenciones, “no se puede sin esa masa crítica que tiene Juntos para el Cambio”.

Macri se refirió a una frase que atribuyó a Bullrich, quien la tomó como eje de su campaña. “Patricia dice, y me encanta, que los argentinos no tenemos nada, pero el país lo tiene todo. Y la Patagonia es tal vez el ejemplo más cruel de eso. Las riquezas son infinitas y nunca hemos tenido la capacidad de ordenarlas”, señaló.

Le bajó el pulgar a Previaje

El expresidente criticó el programa Previaje del gobierno nacional para la promoción del turismo, porque “es creer que te salvás un ratito y después terminamos en la ruina por la inflación. Hace falta un presupuesto equilibrado, eso va a traer inversión y progreso. ¿de qué sirve el Previaje si es al costo de la inflación? Hoy el comerciante no quiere vender porque no sabe si puede reponer, a eso hemos llegado”.

Para abundar en sus argumentos puso como ejemplo a Paraguay, “que desde 2003 no tiene inflación, tiene un banco central independiente y no para de crecer. Todo el mundo invierte, crece a dos dígitos desde hace muchos años y la mitad de lo que se hace en Paraguay lo hacen argentinos. Van a invertir ahí, no se quedan en un país donde les roban todos los días con un impuesto nuevo”.