Macri sobre Santiago Maldonado: «Me acusaron de la desaparición de un artista que se ahogó en un río»

El expresidente Mauricio Macri se refirió al caso del artesano Santiago Maldonado, que murió en el norte de Chubut en medio de un operativo de desalojo de Gendarmería, y destacó que fue acusado de la «desaparición de un artista que se ahogó en un río».

«Ellos utilizan todo para trabajar en red y complementarse cuando están adentro, afuera cooptan los organismos de defensa de los derechos humanos entonces cuando uno quiere aplicar la ley termina uno siendo acusado. A mí me acusaron de la desaparición de un artista que se ahogó en un río», apuntó Macri.

El expresidente reforzó su discurso en sus últimas apariciones, en medio de la incógnita de si será candidato en las próximas elecciones de 2023. Ayer afirmó: “Ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más”. Además, llamó a la cúpula del PRO a “estar muy juntos”.

Hoy, durante una conferencia con expresidentes de Latinoamérica y España en la ciudad estadounidense de Miami, continuó: «Estuve meses en jaque por un señor Maldonado, que (decían que) la Gendarmería lo había secuestrado y desaparecido».

A 24 horas de haber presentado su segundo libro en La Rural, Macri recordó: «Los organismos internacionales venían a cuestionarme. Yo decía ‘pero si acá no hay una sola prueba, no voy a echar a un solo gendarme hasta que me traigan una prueba'».

Cómo debería ser un Gobierno de la oposición

En otro tramo de su exposición, el dirigente de Juntos por el Cambio explicó cómo debería un eventual gobierno de la oposición: «Tenés que llegar y correr a toda la militancia para transformar en tiempo y forma, y que la gente vea que hay un progreso».

«Hay que ejercer el poder, recuperar el control de Estado, porque ellos te dejan un Estado totalmente cooptado por la militancia. Hay que hacerlo el día uno porque sino después no podemos gobernar», apuntó Macri.

Al respecto, el exmandatario opinó: «Tenés que llegar y correr toda esa militancia para poder transformar en tiempo y forma y que la gente vea que hay un progreso, un camino donde cada día hay que mejorar».

Fuente: Noticias Argentinas