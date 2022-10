Macri presentó su segundo libro en tono electoral y lanzó una advertencia: «Las piedras van a volver»

El ex presidente Mauricio Macri presentó su segundo libro, «Para qué», en La Rural, rodeado de su familia, ex ministros de su gestión y la primera plana de Juntos por el Cambio, mientras sobrevuela la incógnita sobre si finalmente será o no candidato el próximo año.

El ex jefe de Estado arribó al evento cuando ya estaban reunidos todos los invitados, quienes al ingresar desfilaron por una alfombra roja dispuesta especialmente par la ocasión.

«Se siente, se siente, Mauricio Presidente», arengaron los militantes que se congregaron tras las vallas para saludar a Macri, que llegó a La Rural acompañado por su esposa, Juliana Awada, y su hija menor, Antonia.

Rodríguez Larreta, Bullrich y Pichetto, entre los asistentes

En el salón de la presentación ya lo aguardaban el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; la ex vicepresidenta Gabriela Michetti; su ex candidato a vice Miguel Ángel Pichetto, y varios de sus ex funcionarios, como Guillermo Dietrich, Pablo Avelluto y Hernán Lombardi, entre otros.

«Somos el cambio o no somos nada», dijo Macri al iniciar la presentación de su segundo libro.

“Necesitamos estar convencidos de lo que hay que hacer porque lamentablemente las ideas equivocadas se han impregnado en un grupo de la sociedad, señaló.

Y continuó: “Las piedras van a volver, por eso hace falta tener claro el para qué, porque pone todo en perspectiva”.

«Ese discurso progre cínico no me lo banco más”, afirmó Macri

En diálogo con Pablo Avelluto, quien ofició como conductor de la presentación, el ex Presidente dejó definiciones con fuerte tono electoral. En ese contexto, volvió a apuntar contra el populismo y sostuvo: “Ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más”. Además, llamó a la cúpula del PRO a “estar muy juntos”.

Después de un video que incluyó testimonios de miembros de su gabinete y de dirigentes políticos que lo acompañaron durante su carrera, Macri destinó un mensaje a la cúpula del Pro. “Quiero aprovechar para incomodarlos un poco”, comenzó, y siguió: “Alguien nos convenció de que competir es malo, pero todos mejoramos cuando competimos, no es verdad que necesitamos vivir entre algodones”.

“Tienen la gran oportunidad de dar el ejemplo y poder competir con altura, con ideas, con valores, hablando de frente a la gente. Si lo hacemos de esa manera, nadie se va a sentir excluido de trabajar con aquel que le toque ganar”, aseguró Macri, mientras Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta lo observaban desde la platea. “Esta gente está dejando una bomba peor que la de 2015. La tarea que van a tener por delante es mortal, difícil”, enfatizó.

Mirando hacia el sector en el que estaban sentados los referentes del PRO, dijo además: “Que lindos es verlos juntos”. E insistió en que, como “van a volver las piedras”, tienen que “estar muy juntos”.