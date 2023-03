María Emilia Soria abrió el diálogo y los partidos de izquierda rechazaron la invitación en Roca

Soria analizó el ordenamiento urbano con el dirigente Gabarra, de UP. foto: Municipalidad de Roca.

La intendenta María Emilia Soria (Pasión por Roca) abrió esta mañana el diálogo con distintas fuerzas políticas tras el aplastante triunfo del domingo en las elecciones municipales aunque desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y desde el MAS, aseguraron que no asistirán a la ronda organizada por la jefe comunal.

Los primeros en reunirse con Soria fueron los dirigentes de Unidad Popular (UP) Federico Gabarra y Mateo Canosa con quienes dialogó principalmente sobre el ordenamiento urbano de la ciudad. El candidato a intendente por esa fuerza, Mario Álvarez, se excusó de concurrir ya que tenía otros compromisos asumidos de anterioridad.

“Varios candidatos planteamos la necesidad de densificar la urbanización en los barrios que ya están poblados y que cuentan con los servicios básicos. Sobre esa línea profundizamos ideas y esbozamos algunas líneas de acción que espero podamos seguir trabajando también con otros espacios que plantearon propuestas similares”, explicó la intendenta reelecta.

También evaluaron la problemática del agua en la ciudad y la importancia de la obra de ampliación de la Planta Potabilizadora que está llevando adelante el Enhosa. En este punto, Soria recordó la demora por parte de la empresa provincial ARSA en otorgar la factibilidad para poder realizar diversas obras de extensión de las redes de agua y cloacas.

Desde el área de comunicación aclararon que el objetivo de la jefa comunal es mantener reuniones de manera personal con cada uno de los candidatos.

El encuentro fue cerrado y no se permitió el ingreso de los medios de comunicación.

Un «no» rotundo

Por su parte, los dos candidatos de los partidos de izquierda manifestaron su intención de no asistir al encuentro. Carlos Alberto Castro (FIT-Unidad) dijo que recibieron la invitación aunque la rechazaron por cuestiones políticas de fondo.

«Entendemos que tiene que haber un llamamiento público en relación a un temario a tratar sino no sirve de mucho«, dijo el dirigente quien agregó que se debería armar uno que tenga como eje la municipalización de empresas que se cierran y que pasen a estar bajo el funcionamiento de los trabajadores, como una forma de desarrollo de la producción industrial y económica.

Para el docente y exdirigente de Unter, no se debe avanzar con «el negocio inmobiliario y extractivista en el Alto Valle». «Como no creo que vaya a cambiar tenemos visiones absolutamente antagónicas de desarrollo. No vamos a discutir el maquillaje a lo que para nosotros es un desastre económico», dijo.

«El triunfo de Soria es legítimo en las urnas pero es una catástrofe para el desarrollo de la ciudad», sentenció.

En tanto que uno de los referentes del MAS, Aurelio Vásquez, explicó que la candidata Elena Correa trabaja como docente durante toda la jornada y no pudo concurrir pero puntualizó que «políticamente no tenemos coincidencias» aunque aclaró que «respetan la votación».