María Emilia Soria convocó hoy a sus opositores y abrió la puerta al diálogo con Weretilneck

Un día después de haber ganado las elecciones municipales, la intendenta María Emilia Soria convocó a la mayoría de sus competidores, para consensuar proyectos que potencien el desarrollo de Roca. La cita es este martes a media mañana.

Ese llamado se complementó con una charla con la gobernadora, Arabela Carreras, el domingo por la noche; y con una respuesta favorable al tuit que emitió ayer el senador Alberto Weretilneck, quien la felicitó y mostró su interés en “que podamos trabajar juntos por el bienestar de la comunidad, afianzando el vínculo entre la ciudad y la provincia”.

“Con Tortoriello, con Horne y con Alberto Weretilneck. Con el que sea gobernador voy a trabajar de la misma manera porque mis vecinos me lo demandan y ese fue mi compromiso”, sostuvo ayer la mandataria, quien se impuso en los comicios con un 59,5% de los votos.

Soria ratificó ayer lo que anticipó en su discurso del domingo, cuando habló de una “apertura” hacia aquellos que plantean sus proyectos “con honestidad”, aunque para “los otros” dijo que no habría “ni justicia”.

“Ya me contacté con los que no van a tener representatividad en el Concejo Deliberante. Me falta sólo el candidato de la izquierda. Vi que hay muchos puntos de encuentro, sobre todo en el debate (en CAIC), y las buenas ideas, vengan de quien vengan, no pueden caer en saco roto”, detalló ayer la mandataria.

Más tarde, los candidatos de Cambia Roca, Gastón Soto, y la Unidad Popular, Mario Álvarez, confirmaron haber recibido esa convocatoria para hoy y esta mañana, Unidad Popular confirmó participación.

“Quedó demostrado en estos tres años que pudimos concretar muchas cosas trabajando con Arabela codo a codo” María Emilia Soria, intendenta reelecta

“Pareció raro, pero nos encontramos a la izquierda y el PRO hablando de un tema como el acceso a la tierra. Eso quiere decir que podemos encontrar unpunto de encuentro y me gustaría trabajarlo”, amplió Soria.

Con respecto al representante de Juntos Somos Río Negro, Carlos Banacloy, la intendenta dijo que no lo convocará como adversario político sino “como ministro de Producción” del gobierno provincial “para que nos acompañe” en los proyectos que el municipio impulsa en materia productiva.

Durante los festejos del domingo, Soria no ocultó sus deseos de ir por la gobernación de la provincia, en el 2027. “Tal vez algún día lleguemos a Viedma”, dijo.

Ayer no solo lo ratificó, sino que reveló que “hace muchos años que pensamos lo mismo” porque “nos quedamos con el sueño trunco cuando el Gringo cumplió sólo 20 días en el poder”. De todas maneras, aclaró que “será algo a largo plazo” porque “en los próximos años sepan que voy a estar concentradísima en la ciudad”.

Cuando se le preguntó por la clave para imponerse en el proceso electoral, dijo que “estuvo en no prometer lo que no podemos cumplir, en no generar falsas expectativas, porque escuchamos a muchos decir todo lo que iban a hacer, cuando no lo hicieron en tres años desde Provincia”.

“La clave fue que no salimos corriendo tres semanas antes de la elección con una cancioncita pegajosa, sino que trabajamos tres años junto a los vecinos”. María Emilia Soria, intendenta reelecta

“El vecino no es tonto”, enfatizó antes de quejarse por la “campaña sucia” que hubo durante el fin de semana. En ese sentido, advirtió que hubo intentos de compra de votos, con dinero o con colchones, “pero eso se pudo superar porque el vecino supo separar las cosas”.

“Vamos a acompañar a esos vecinos para que hagan la denuncia, porque es la mala política la que empaña las cosas. Es algo que me molesta a nivel personal, porque es insultar a mis vecinos”, señaló.

El recuerdo de su padre

María Emilia Soria contó que el recuerdo de su padre, el exgobernador Carlos Soria, fue “una de las primeras cosas que se le vino a la mente” tras conocer los números de la elección. “Me lo dijo mi hermano Martín: ‘El viejo estará muy contento, muy orgulloso de vos’. Uno siempre lo tiene presente al viejo. Siempre me decía que en la cancha se ven los pingos, no nos tocaron años fáciles y no lo digo como excusa sino como desafíos que nos tocaron afrontar”, confesó emocionada.

“Aprendimos con Martín que la mejor forma de trabajar es con mucho diálogo, incluso con los que piensan distinto, así trabajé estos tres años. Tratando de buscar ese diálogo con la provincia, lo encontré con la gobernadora Carreras y espero encontrarlo con el futuro o futura gobernadora de Río Negro”, agregó.