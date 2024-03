Escuelas rurales sin transporte escolar: no tienen en qué ir a clases y fueron a la justicia en Roca

Con guardapolvos, pancartas y acompañados por sus madres, alumnos de unas cinco escuelas rurales de Roca se manifestaron este viernes en la Ciudad Judicial de Roca; donde elevaron un amparo ante la quita del beneficio del transporte escolar para algunos chicos tras una resolución del Ministerio de Educación.

«Hoy fuimos a presentar un amparo a la ciudad judicial porque no nos permiten subir a los chicos por ciertos requisitos», explicó Natalia, madre de un estudiante la Escuela 66 de J. J. Gómez, en diálogo con Diario RIO NEGRO.

En esa escuela, estiman que son solo cinco alumnos los que pueden acceder y que viven en barrio Colonia 17 de Octubre, pero hay unos 40 afectados por el recorte. «Desde el Consejo Escolar el listado de quienes si acceden al beneficio y quienes no».

«El colectivo para en la esquina de mi casa y mi nene no puede ir porque no está en la lista», aseguró con tristeza Natalia, la mamá que vive a más de 3 kilómetros de la escuela. Ahora debe llevarlos caminando, pero no llega con los horarios por lo cual sus chicos pierden horas de clase.

Son varias las escuelas afectadas por la Resolución 7024/23, que a grandes rasgos ordena dejar sin el beneficio de transporte a aquellas familias que perciban más de 400.000 pesos por mes.

«La resolución los deja afuera de un derecho social y humano como es el acceso a la educación pública. Vulnera derechos de niños y niñas que deben asistir a la escuela», aseguró esta mañana la secretaria general de Unter seccional Roca, Patricia Ponce, quien se acercó a la manifestación.

Luego de la protesta autoconvocada, hubo novedades desde Educación, ya que a algunas escuelas se les destrabó el conflicto y tendrían transporte para todos en el caso de la Escuela 107 y la 35 de Cuatro Galpones. Sin embargo, eso no fue generalizado para todos. Son unas tres escuelas las que siguen afectadas y más de un centenar de chicos sin movilidad para ir a clases, según las familias.

Hoy las familias mantuvieron una reunión en el Consejo Escolar con la delegada Alto Valle, Fernanda Curuchet, pero el lunes 25 de marzo volverán a una nueva instancia para seguir pidiendo respuestas a los establecimientos que faltan.

Foto: Andrés Maripe

«La fuerza del trabajo de la comunidad educativa y los docentes a través de la Unter y de otros medios hizo que hoy tuvieran un objetivo a medias», calificó Ponce.

«Somos un montón. Vamos a seguir la lucha por el resto de los padres que necesitan», aseguró esta mañana la madre de un estudiante de la Escuela 107, las que consiguieron el compromiso. En el caso de la Escuela 106 de Romagnoli, una madre aseguró que en lo que va del ciclo lectivo directamente no hubo transporte.

No hay salario que aguante el traslado

Diario RIO NEGRO calculó que para llevar a los alumnos a la escuela en colectivo urbano, una familia de dos chicos debe contar con 107.000 pesos mensuales, mínimo. Son tres pasajes para ir, tres para volver (adulto y dos estudiantes) más dos de adultos en el medio para volver a la casa y luego ir de nuevo a buscarlos.

Son cuatro tramos en un día a 940 pesos para el acompañante (tarifa base) más cuatro pasajes para los dos alumnos ida y vuelta a 400 pesos (boleto estudiantil primario). Esto significa un total de 5.360 pesos por día, 107.200 pesos al mes por familia para llevarlos en colectivo. Esto significa más del 25% del salario de 400.000 pesos consignado por Educación en la resolución.