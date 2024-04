“Me sorprende que Argentina permita que Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén”: la frase del embajador de Estados Unidos

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, expresó su sorpresa y preocupación por la presencia de soldados del Ejército chino operando en secreto en la estación espacial ubicada en la provincia de Neuquén. «Me sorprende que la Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué«, declaró Stanley en una entrevista publicada en el diario La Nación.

Stanley se prepara para recibir la semana próxima a la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, que tendrá una apretada agenda de reuniones con funcionarios, interesada en reforzar los “lazos de cooperación” en seguridad y defensa.

Consultado sobre la visita que Richardson tenía previsto hacer a Neuquén, donde Estados Unidos tiene un centro para emergencias, y cuánto les preocupa la instalación china, Stanley respondió: «Estamos muy orgullosos de lo que hemos podido construir en Neuquén, a pedido del gobierno provincial, de hecho íbamos a ir a inaugurar un centro de operaciones de emergencia, un pequeño depósito cerca del aeropuerto que la provincia nos dejó construir, para prevenir inundaciones, el Covid 19, incendios forestales, terremotos. Allí hay carpas, camas, termos, linternas, operado por civiles argentinos».

«Lo cierto es que no iremos esta vez a Neuquén y nos quedaremos en Buenos Aires para hacer otras cosas que los lectores podrán enterarse el viernes o sábado próximos [se sonríe]. Con respecto a los chinos, me sorprende que la Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué. Tengo entendido que se trata de soldados del ejército chino que operan este telescopio espacial, no sé lo que hacen, creo que los argentinos tampoco lo saben, y deberían entender por qué los chinos están desplegados allí», agregó.

El diplomático también abordó otros temas de interés, como la cooperación en defensa y seguridad entre Argentina y Estados Unidos. Stanley destacó los avances logrados en los últimos tres meses, mencionando el memorándum firmado por Argentina con Dinamarca para la compra de aviones F16 y el pago de al menos uno de los aviones P3 que el país se comprometió a adquirir.

Marc Stanley, embajador de Estados Unidos en Argentina. Foto gentileza La Nación.

En cuanto a la amenaza del terrorismo en la región, el embajador advirtió que «Hezbollah sigue estando presente, Al-Qaeda sigue estando presente, Irán sigue estando presente», y mencionó el reciente aterrizaje de un avión venezolano que podría haber sido propiedad de Irán, con exmiembros de Al Quds a bordo.

Stanley también se refirió a la participación de Estados Unidos en la Hidrovía, aclarando que fueron invitados por el gobierno de Alberto Fernández para brindar asesoramiento, similar al que estaban proporcionando en Paraguay respecto del río Paraná.

Por último, el embajador abordó en la entrevista el tema del ajuste económico y el acuerdo con el FMI, enfatizando la postura de Estados Unidos: «Lo que decimos es que siempre tenemos que asegurarnos de que se esté prestando atención a los más vulnerables, toda acción tiene consecuencias, por eso es importante asegurar que cada acción que se tome en pos del ajuste no los afecte de forma negativa».

Con información de La Nación y Noticias Argentinas