Estados Unidos transparentó su preocupación por la estación espacial china en Neuquén

La reunión de ayer entre Cristina Kirchner y la máxima autoridad militar de Estados Unidos en América Latina, Laura Richardson, fue tan comentada como sorpresiva. El encuentro fue destacado por la titular de la Cámara Alta y por la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires.

La jefa del Comando Sur de los Estados Unidos apareció sonriente en las fotos con la vicepresidenta. Un día despues del encuentro se conoció, a través de una entrevista que le hicieron, que una de las mayores inquietudes que tiene el Gobierno de Joe Biden en Argentina está ubicada en la región, más precisamente en Neuquén.

La estación espacial china que está en Las Lajas y que fue autorizada durante el gobierno de Cristina Kirchner genera resquemor en Washington. «Yo lo veo así: son instalaciones de un gobierno autoritario, que no deja que los argentinos accedan a ellas, excepto si van de visita. ¿En qué andan? Ellos no tienen las mismas preocupaciones que nosotros en términos de libertad y de un hemisferio occidental libre, seguro y próspero. Me preocupa», dijo Richardson en una entrevista con Infobae.

«Y está manejado por una empresa del Estado y del Ejército Popular de China. ¿Para qué están usando eso?», afirmó cuando la consultaron si creía que en realidad era una estación militar.

Más tarde remarcó cuál es la relación actual con Argentina, pese a que el Gobierno de Alberto Fernández se ha mostrado muy cercano a Rusia y China. «Como se puede ver con lo que está pasando con la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente Biden cree firmemente en el trabajo con aliados y socios, y Argentina es un socio muy importante para los Estados Unidos, por eso estoy aquí». remarcó.

Richardson, antes de su encuentro de ayer con Cristina, había mantenido un encuentro de trabajo con el ministro de Defensa, Jorge Taiana, en el Edificio Libertador, donde se abordó la cooperación en materia de formación y perfeccionamiento militar y equipamiento para las Fuerzas Armadas. «Felicité al general Paleo y al ministro Taiana, porque es muy importante tener una hoja de ruta con los objetivos que uno quiere para sus Fuerzas Armadas», reveló hoy Richardson en su entrevista con Infobae.

Quién es Laura Richardson

Laura Richardson es la primera mujer que lidera el comando militar conjunto con base en Doral, responsable de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

En sus 35 años de carrera, la mujer oriunda de Northglenn, Colorado, se formó como aviadora del Ejército y tiene una maestría en Estrategia de Recursos Nacionales de la Escuela para la Seguridad Nacional y Estrategia de Recursos Dwight D. Eisenhower de Universidad de Defensa Nacional.