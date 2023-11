“Mentiras”, “kioscos” y “oscuridad”: la dura crítica de un exfuncionario al Presupuesto 2024 de Roca

La audiencia pública por el Presupuesto 2024 de Roca tuvo nuevamente una mínima participación. Sólo dos vecinos se presentaron para opinar sobre la iniciativa presentada por el Ejecutivo a fines de agosto. Sin embargo, esa convocatoria reducida no le quitó atractivo a la actividad realizada en el Concejo Deliberante, ya que uno de los expositores fue un exfuncionario, con fuerte protagonismo en los gobiernos de Carlos Soria, quien pidió directamente volver atrás el proyecto, porque a su juicio está lleno de “mentiras” y de “gastos ocultos”.

La obra pública y la Fiesta de la Manzana fueron los ejes principales de la presentación que hizo Julián Goinhex, exdirector de Asuntos Administrativos del municipio y quien llegó al gobierno provincial en el 2011 como secretario de Comunicación, pasando luego a ser secretario general de la Gobernación.

“Las obras anunciadas, vienen sistemáticamente incluidas en los últimos presupuestos. Nunca fueron ejecutadas, solo sirven para engrosar esta herramienta, y luego reflejarlas como superávit o ahorro. ‘Digo que voy a gastar 10, no los gasto y le miento a la gente diciendo que generé un ahorro’. ¿De que ahorro me hablan?”, sostuvo Goinhex sobre el detalle de inversiones en infraestructura presentado por la intendenta, María Emilia Soria.

En ese sentido, aseguró que, sobre los trabajos prometidos para este año, relacionados con obras de gas, de electrificación y de pavimento “sólo se ejecutó un 35%”.

“Y sobre la obra pública con recursos externos, o sea de Nación, sólo un 34% se ejecutó”, completó.

“Sólo se ejecutó el 20% de las obras. Las partidas de obras aumentaron un 26% con una inflación del 150%. Es decir que antes de saber si venía Milei o Massa, el gobierno local ya había decidido hacer un ajuste. Ajuste que no se hace en los sueldos de la planta política, que ya representan casi 1.000 millones. Eso es casi el 50% de lo que faltaría ahora para la obra pública”, dijo hoy Goinhex en declaraciones radiales.

El exfuncionario contrapuso las cifras de esas inversiones pendientes con los montos de las partidas previstas para la edición 2024 de la Fiesta Nacional de la Manzana, estimados en $ 1.021 millones.

Además de cuestionar la decisión política, Goinhex puso especial énfasis en la “oscuridad” de los gastos relacionados con la Fiesta de la Manzana, advirtiendo que es más cara ahora que en el 2011, a pesar de que se hace en menos jornadas, con menos artistas y sin presencias internacionales.

“La última fiesta que organizamos, durante el 2011 que se ejecutó en febrero del 2012, costó por noche 275.862 dólares con 12 artistas nacionales, dos internacionales y cinco noches de extensión. Ahora, teniendo en cuenta una fiesta con la misma configuración que tuvo la anterior, solo con artistas que residen en Argentina, por lo que no necesitan una logística internacional, hay un costo total de 2.724.533,333 dólares, que si los dividimos en cuatro noches nos da un costo de 681.133 dólares”, detalló.

También comparó el esquema de financiamiento previsto en 2011, con 33% de fondos municipales, 33% de sponsors y 33% por venta de entradas, con la previsión de recaudación asentada en el Presupuesto 2024. “Son 50 millones. No llega al 5% del total de gastos, es algo insostenible en el tiempo”, advirtió.

Por eso pidió “que modifiquen totalmente este presupuesto, que dejen de mentir; que dejen de ocultar y engañar a los roquenses. Que tengan creatividad, nuevas ideas. Se vienen tiempos difíciles, que inviertan donde hay necesidades reales, no negocios raros”.

“Acá donde hay una necesidad no hay un derecho: hay un kiosquito montado por algunos para beneficio propio. Si no, no se justifica tanta mentira y ocultamiento de datos”, concluyó Goinhex.

El segundo participante en la audiencia fue Federico Vasches, trabajador de la UNRN que en otras oportunidades también hizo uso de esta herramienta de participación.

La obligación del Deliberante es responder formalmente ante los expositores, para informarles si tomarán en cuenta o no sus opiniones antes del debate del proyecto en el recinto, algo que habitualmente se realiza a mediados de diciembre.