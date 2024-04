Milei estimó una posible fecha para la eliminación del cepo: «La Argentina va a empezar a despegar»

El presidente Javier Milei expresó un marcado optimismo sobre el futuro económico, anticipando una pronta eliminación del cepo cambiario y un potencial «despegue económico» para el país. En una entrevista con Andrés Oppenheimer por CNN en español, Milei destacó datos «alentadores» de encuestas que reflejan una creciente expectativa positiva entre los argentinos respecto a los próximos seis meses. Además, habló sobre el giro del gobierno nacional en cuanto al rol de la política exterior.

Milei señaló que, a pesar de la actual recesión, el optimismo entre los argentinos está en aumento, con «un 50% de la población creyendo en una mejora en el corto plazo». El presidente enfatizó que el levantamiento del cepo cambiará el panorama económico de manera significativa, proyectando un fuerte crecimiento una vez que se eliminen las restricciones del mercado de cambios.

El mandatario estableció una posible fecha para la eliminación del cepo, vinculándola con la sanación del balance del Banco Central y la eliminación de los pasivos remunerados.

Aunque no ofreció detalles precisos, Milei sugirió que esta medida podría materializarse en el segundo semestre del año, dependiendo de la voluntad de los individuos para canjear títulos.

Qué dijo Milei sobre la construcción de «megacárceles»

En otro aspecto, Milei reveló planes para la construcción de megacárceles, inspirado en el modelo implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Estas instalaciones, con capacidad para 5000 a 6000 plazas, serían financiadas por empresas de Real Estate mediante la venta de cárceles existentes y permitirían una mejora en la seguridad y calidad de las instalaciones carcelarias.

Profundizó en al propuesta: “Hay cárceles que se diseñaron y se hicieron en un determinado momento de la historia, pero el crecimiento de la población hizo que eso se volviera una zona urbanizada. Entonces, ¿qué es lo que lo que estamos pensando hacer? Vender esas cárceles a empresas que se dedican al Real Estate. Y que esa empresa financie la construcción de una nueva cárcel alejado de la ciudad. Y entonces nos vamos a una cárcel de mayor seguridad, de mejor calidad y mejores prestaciones, más grandes, y sin gastar un solo peso”.

Consultado sobre la forma en la que implementaría la construcción señaló que no debería haber inconvenientes con aprobarlo en el Congreso. “Tendría que ver cómo se instrumenta eso, pero en principio no tendría que tener resistencia. Me parece que la sociedad está tomando conciencia de que el que las hace las paga, y eso funciona”.

Milei y la agenda internacional: entre el posible envío de soldados a la guerra de Ucrania contra Rusia y la reunión del G7

Más tarde, Milei entró en detalle sobre los próximos viajes en su agenda como Presidente a diferentes países tanto de Europa como Estados Unidos, pero se centró en el apoyo que le proporcionará a Ucrania en medio de la guerra contra Rusia.

“Tenemos que viajar para la reunión del G7, que agradezco enormemente a la presidente [Giorgia] Meloni por haberme invitado. También tengo que ir a Madrid a recibir el premio Juan de Mariana. Después a Alemania a recibir la medalla de honor Hayek. Y entonces, en ese mismo viaje, voy a estar intentando tener una reunión con [Olaf] Scholz en Alemania, [Emmanuel] Macron en Francia, y obviamente que mi intención es ir a visitarlo a [Volodimir] Zelensky en Ucrania”, explicó.

En ese sentido, no descartó que la Argentina pueda enviar algún tipo de apoyo militar a Ucrania a más de dos años del conflicto bélico. «Los gobiernos están en contacto. Nuestro ministro de Defensa [Luis Petri] está en contacto con las autoridades de Ucrania en todo lo que podamos ayudarlos los vamos a ayudar. Se va a hacer un foro en Defensa de la libertad de Ucrania que se realizará en Latinoamérica y Zelensky me pidió que se haga acá. Yo le dije que sí, que lo vamos a hacer. Y hay unos foros donde se me pidió que vaya a participar en defensa de Ucrania y lo voy a hacer”, anticipó.

Además, contó que viajará a la ciudad de Miami en Estados Unidos: «Mi hermana y yo vamos a recibir una condecoración, que es Embajador de Luz, por parte de la comunidad judía. Nos llena de orgullo y tiene que ver con la defensa de la libertad. Y además la defensa de los valores de la comunidad judía».

