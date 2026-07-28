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La visita de Kristalina Georgieva a Vaca Muerta este martes: qué se sabe de la agenda del FMI en Neuquén
Tras su llegada a Argentina, Kristalina Georgieva desembarca en Neuquén para realizar un recorrido por Vaca Muerta. Los detalles de su agenda y el minuto a minuto de su visita.
La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aterrizará este martes en el aeropuerto de Neuquén para continuar su visita en la Argentina y recorrer en primera persona el desarrollo estrella de la industria energética nacional: Vaca Muerta.
La funcionaria desembarcará a la formación shale luego de encontrarse ayer con el presidente Javier Milei, participar de una reunión con su gabinete y brindar una conferencia de prensa con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien también dirá presente en la comitiva que vendrá a la provincia patagónica.
Kristalina Georgieva en Vaca Muerta: los detalles de la visita del FMI a Neuquén
Cómo será la recorrida de la titular del FMI en Vaca Muerta
Respecto a la participación de funcionarios provinciales, voceros del Ejecutivo neuquino indicaron que de momento no había «nada definido» y que la asistencia del gobernador Rolando Figueroa, en principio, no estaba contemplada.
A qué hora llega Kristalina Georgieva a Vaca Muerta
Cómo fue la llegada de Kristalina Georgieva a Argentina
El itinerario de la titular del organismo multilateral en suelo neuquino fue manejado con un marcado hermetismo por parte de la Casa Rosada y la dirigencia local de La Libertad Avanza.
VIsita de Kristalina Georgieva a Vaca Muerta
Según trascendió en medios de Buenos Aires, los planes de Georgieva en la Capital Federal incluyeron anoche una exclusiva cena junto funcionarios nacionales, banqueros y agentes del mercado financiero en un hotel porteño.
Más temprano, junto al ministro Caputo, fue la encargada de encabezar una conferencia de prensa desde el ministerio de Economía, donde llamó a continuar por el camino iniciado en diciembre de 2023 y advirtió por la necesidad de que Argentina acelere su crecimiento económico.
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