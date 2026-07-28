La visita de Kristalina Georgieva a Vaca Muerta este martes: qué se sabe de la agenda del FMI en Neuquén

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aterrizará este martes en el aeropuerto de Neuquén para continuar su visita en la Argentina y recorrer en primera persona el desarrollo estrella de la industria energética nacional: Vaca Muerta.

La funcionaria desembarcará a la formación shale luego de encontrarse ayer con el presidente Javier Milei, participar de una reunión con su gabinete y brindar una conferencia de prensa con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien también dirá presente en la comitiva que vendrá a la provincia patagónica.

Kristalina Georgieva en Vaca Muerta: los detalles de la visita del FMI a Neuquén Cómo será la recorrida de la titular del FMI en Vaca Muerta En Vaca Muerta la representante del Fondo mantendrá un encuentro con el CEO y presidente de la petrolera nacionalizada, Horacio Marín, con quien repasará el presente y el futuro de la formación, que busca consolidar un perfil exportador.



Respecto a la participación de funcionarios provinciales, voceros del Ejecutivo neuquino indicaron que de momento no había «nada definido» y que la asistencia del gobernador Rolando Figueroa, en principio, no estaba contemplada. A qué hora llega Kristalina Georgieva a Vaca Muerta Según pudo saber Diario RÍO NEGRO de fuentes oficiales, la llegada de las autoridades nacionales y del FMI se daría alrededor de las 9 en el aeropuerto de la capital provincial. Desde allí está previsto que continúen hacia las instalaciones de YPF en Loma Campana, el área que motorizó las primeras perforaciones no convencionales de la cuenca junto a la empresa Chevron. Cómo fue la llegada de Kristalina Georgieva a Argentina Al llegar a Argentina, Kristalina Georgieva destacó el modelo económico del gobierno libertario y valoró las medidas implementadas en los últimos dos años y medio. No obstante, advirtió por la demora en la expansión de la actividad y pidió por la aplicación de políticas que faciliten ese objetivo.



El itinerario de la titular del organismo multilateral en suelo neuquino fue manejado con un marcado hermetismo por parte de la Casa Rosada y la dirigencia local de La Libertad Avanza. VIsita de Kristalina Georgieva a Vaca Muerta Buenos días. Durante esta jornada Diario RÍO NEGRO estará siguiendo la visita de la titular del FMI, Kristalina Georgieva a Vaca Muerta. Te acercamos acá el minuto a minuto de su arribo a Neuquén.

Según trascendió en medios de Buenos Aires, los planes de Georgieva en la Capital Federal incluyeron anoche una exclusiva cena junto funcionarios nacionales, banqueros y agentes del mercado financiero en un hotel porteño.

Más temprano, junto al ministro Caputo, fue la encargada de encabezar una conferencia de prensa desde el ministerio de Economía, donde llamó a continuar por el camino iniciado en diciembre de 2023 y advirtió por la necesidad de que Argentina acelere su crecimiento económico.