Javier Milei recibió a Kristalina Georgieva en Casa Rosada: la titular del FMI participa de la mesa política

En el marco de su visita oficial a la Argentina y de la revisión del programa económico vigente, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, encabezó esta tarde un estratégico encuentro de una hora y media en la Casa Rosada junto al presidente Javier Milei. Tras culminar el intercambio bilateral, la titular del organismo dio un paso de alto impacto político al incorporarse a la reunión de la mesa política del Gabinete, en una clara señal de respaldo internacional hacia el rumbo de la gestión oficial.

La llegada de Georgieva a la sede de Gobierno se concretó inmediatamente después de la conferencia de prensa que la funcionaria brindó en el microcine del Palacio de Hacienda. Acompañada por Caputo, la titular del FMI ingresó a Balcarce 50 con el objetivo de evaluar los compromisos asumidos y consolidar la agenda económica.

El encuentro fue informado de manera oficial a través de las redes sociales por la cuenta de la Oficina del Presidente, donde se destacó: «El Presidente Javier Milei, junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, recibió en Casa Rosada a la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y al Director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk».

Desde Ámbito Financiero e Infobae precisaron que, después de las 14:30, la titular del FMI participa de la reunión de mesa de Gabinete encabezada por Milei.

Antes de su arribo a la Casa Rosada, la directora gerente del organismo ya había mantenido una reunión de trabajo técnica con el plantel económico encabezado por el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili.

Foto: Gentileza.

Tras ese primer intercambio, Georgieva expresó su entusiasmo en su cuenta personal de la red X: «Es un placer escuchar al Ministro @LuisCaputoAR y al Presidente del @BancoCentral_AR, Bausili, sobre el progreso económico de Argentina y las prioridades futuras. Discutimos mantener la estabilidad, avanzar en las reformas y crear condiciones para un crecimiento más fuerte, inversión y creación de empleo«.

La titular del FMI descartó un nuevo crédito y pidió a los argentinos ser «perseverantes»

Durante su exposición previa ante la prensa, la titular del FMI trazó un diagnóstico favorable sobre la evolución de las variables financieras del país, señalando que Argentina pasó de la incertidumbre sobre el pago de su deuda a estar en una «posición mucho más sólida» gracias a la perseverancia en las reformas. En ese sentido, resaltó la consecución del superávit fiscal, el desplome de la inflación anual del 250% al 30%, la superación de las metas de acumulación de reservas y las proyecciones de inversión por 45.000 millones de dólares bajo el régimen del RIGI.

En uno de los pasajes más relevantes de sus declaraciones, Georgieva descartó categóricamente la necesidad de solicitar desembolsos extras: «No vemos la necesidad de que haya que volver a solicitar un préstamo del FMI», afirmó, ponderando la determinación del equipo económico para fortalecer las reservas del Banco Central.

Asimismo, lanzó una desafiante arenga destinada a los argentinos: “Así que, bueno, ¿están listos? Los argentinos de la sala, ¿están listos? Porque no va a ser, no voy a ser yo, van a ser ustedes, ¿no?«, indicó y añadió «¿Pueden ser perseverantes para hacerlo? Sin duda, sin duda. ¿Pueden ser perseverantes? Los argentinos, el pueblo argentino, ¿puede ser perseverante para transformar el país?”