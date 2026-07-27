Kristalina Georgieva llega a la Argentina: reunión con Javier Milei, empresarios y Vaca Muerta

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, desembarca este lunes en Buenos Aires para iniciar una visita institucional de dos días que combinará negociaciones políticas de alto nivel y una recorrida por el corazón productivo de Vaca Muerta. Se trata de la primera llegada al país de la máxima autoridad del organismo multilateral en ocho años y de su primer viaje oficial a suelo argentino desde que asumió el cargo en 2019.

La agenda oficial de la funcionaria búlgara –confirmada por La Nación- contempla actividades iniciales en el ministerio de Economía, donde brindará una conferencia de prensa junto al ministro Luis Caputo y el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili. A las 14 tiene agendada una audiencia protocolar en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei, previo al desarrollo de la Mesa Política del Gobierno, seguida por una presentación en el Palacio Libertad y una cena de trabajo con referentes del sector empresarial.

La tercera revisión del programa, la meta de reservas y el dato del Indec

El arribo de la comitiva internacional se produce en la antesala de la tercera revisión del programa vigente —el acuerdo número 23 entre la Argentina y el organismo—, prevista formalmente para septiembre. Con una deuda acumulada que asciende a los US$ 57.700 millones (equivalentes al 34,6% de la cartera activa de préstamos del organismo), el examen técnico tomará en cuenta los compromisos fijados al cierre del primer semestre.

Según las estimaciones del BCRA, el frente externo mostró un desempeño sólido con compras en el mercado de cambios por US$ 12.766 millones y reservas brutas que alcanzaron los US$ 48.809 millones, superando las metas acordadas con el Fondo. Sin embargo, en el plano fiscal, los datos preliminares ubican el superávit primario acumulado ligeramente por debajo de las pautas semestrales debido a la postergación para julio del cobro de Impuesto a las Ganancias.

A la par del monitoreo financiero, el organismo sigue de cerca la disparidad de la actividad económica local. De acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado por el Indec, el sector energético y la minería continúan liderando el rebote productivo de la Argentina, mientras que rubros intensivos en empleo como la industria manufacturera, el comercio y la construcción aún muestran señales de rezago. Tras completar las jornadas en Neuquén y Buenos Aires, Georgieva partirá el miércoles hacia Montevideo.

La escala en Neuquén y la recorrida por Loma Campana

El tramo de mayor peso productivo de la gira se concretará este martes, cuando Georgieva encabece una comitiva hacia la provincia de Neuquén. En el bloque Loma Campana —el área no convencional pionera operada por YPF en sociedad con la estadounidense Chevron—, la titular del Fondo sería recibida por autoridades de la firma y ejecutivos del sector energético.

Para el Palacio de Hacienda y las autoridades del FMI, la recorrida en la formación neuquina representa una señal política central: la expansión hidrocarburífera de la cuenca neuquina se consolida como el principal generador estructural de divisas para el país vía exportaciones de petróleo y gas, variable determinante para la sostenibilidad del esquema financiero argentino.

Con información oficial, fuentes de la industria y de La Nación.