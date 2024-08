Tras el rechazo de ATEN, Rolando Figueroa busca apoyo en la Legislatura frente al paro docente en Neuquén

El rechazo de las asambleas de ATEN a la propuesta del gobierno provincial trasladó otra vez la iniciativa política a los diputados provinciales, quienes aprobarán hoy una resolución para exigir que no les devuelvan los días descontados y reclamar que se incorpore tecnología para controlar las asistencias en las escuelas.

En un debate encendido, el oficialismo y sus aliados avalaron ayer el proyecto en comisión y hasta se permitieron criticar la reglamentación de la ley de presentismo que buscó destrabar el conflicto. Hoy en la sesión ingresará un proyecto del diputado nacional Pablo Cervi (UCR) solicitando derogar el decreto 971/2024, hasta el momento no publicado aún en el Boletín Oficial.

La discusión en la Legislatura se dio en la comisión de Trabajo, una hora antes del inicio del plenario de secretarios generales del sindicato que ratificó 48 horas de paro para hoy y mañana.

El proyecto había sido presentado por el MPN, el bloque PRO-NCN, Juntos y Arriba Neuquén para solicitar al Poder Ejecutivo provincial “abstenerse de pagar los días no trabajados a docentes y personal de servicio que adhieran a huelgas” requerir “la implementación de tecnologías de control de asistencia en los establecimientos educativos”.

Tanto el oficialismo de Comunidad como el bloque de Cumplir-LLA incorporaron modificaciones para dar su apoyo.

Paro docente: «El Estado no puede subsidiar la huelga»

Ernesto Novoa, jefe de la bancada de Rolando Figueroa, cargó contra ATEN por “hacerle un gran favor” a las escuelas privadas con el conflicto, defendió a la ministra Soledad Martínez y aseguró: “Sin autoritarismo, vamos a hacer cumplir la ley”.

“El gobierno atendió al gremio un sábado, los escuchó, firmó un acta. ¿Piensan que estamos felices con este conflicto? No estamos felices, pero con este gobierno, de rodillas no”, planteó.

Claudio Domínguez (MPN) defendió además que “es obligación de estado establecer los medios tecnológicos para tomar asistencia” y advirtió que “hay directores que cierran las escuelas, chicos que están estudiando docencia a quienes los obligan a ir a un paro o no les aprueban las materias”.

“El Estado no puede estar subsidiando la huelga. Día no trabajado, día no cobrado”, manifestó.

Paro docente: crítica a la reglamentación del presentismo

Durante el debate también se puso en duda el decreto 971 del gobierno que reglamentó la ley de presentismo como forma de resolver el conflicto con ATEN. Como había indicado Diario RÍO NEGRO, hay sectores que sintieron que hubo demasiadas concesiones del Ejecutivo.

Sin embargo, con el rechazo del gremio sobre la mesa, ayer volvieron a presionar con un eventual llamado a consulta popular y con los proyectos para declarar la educación servicio esencial.

“La reglamentación diluyó completamente la ley. Insto a mis colegas a legislar mejor, el artículo 8° no se pudo modificar porque lo hicimos bien, el resto no”, planteó Gisselle Stillger (Arriba Neuquén), quien afirmó que no ve la hora de llamar a la consulta popular porque la mayoría en la calle “es apabullante”.

Desde Comunidad coincidió Yamila Hermosilla, quien aseguró a sus pares “tenemos que legislar mejor para que la reglamentación no nos cambie las leyes”.

Solo la izquierda y Unión por la Patria se opusieron y buscaron aprobar un proyecto contrario, para la devolución de días, que no reunió los ocho votos necesarios.

Andrés Blanco (PTS-FIT) afirmó que el conflicto docente lo generó la propia Legislatura con la ley de presentismo. “Se trató y se aprobó en menos de una semana, ¿qué esperaban?”, planteó.

El proyecto de resolución se tratará hoy en sesión para “encolumnar” a los diputados con el Ejecutivo.