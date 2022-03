Nación avala cambios, y el IPPV volverá a licitar planes de viviendas

Río Negro licitará la construcción de 659 viviendas, después que la Nación convalidó la inclusión de modificaciones para reducir costos y que las empresas se aproximen sus presupuestos a los valores de financiamiento nacional.

Revisión y retroceso, pues la mayoría fueron licitadas en el 2021 aunque la Nación objetó los valores requeridos por las constructoras para sus ejecuciones.

En el segundo semestre del año pasado, el IPPV licitó cerca de 600 unidades del Programa Casa Propia, en cuatro ciudades. Esas obras nunca se iniciaron porque el ministerio de Desarrollo Territorial no otorgó el aval financiero porque los precios privados estaban muy por encima de los presupuestos oficiales.

Finalmente, la salida consistió en cambios en las características de las unidades, esencialmente en “el sistema constructivo”. Se modificó, por ejemplo, el tipo de ladrillo requerido. Aún esas variantes, Nación ratificó el valor por metro cuadrado, que actualmente ronda los 108 mil pesos. Así, ese costo oficial concluye con casas de 6,9 millones de pesos.

La reactivación de los planes fue confirmada por los senadores Martín Doñate (FdT) y Alberto Weretilneck (JSRN) después de un encuentro con el ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi.

“Se destrabó. Lo que parecía estancado, ahora se reactivó”, comunicaron los parlamentarios, tras lo cual, afirmaron que “Nación dio el visto bueno para el llamado a licitación de 659 unidades para Roca, Cipolletti, Viedma, Villa Regina y Choele Choel”.

Del listado informado, la gran mayoría eran de las obras ya licitadas, sin aceptación ministerial para financiar.

Con esta etapa de “no objeción técnica”, el IPPV deberá convocar a compulsas entre las constructoras y se estima un plazo de 40 a 45 días. En cambio, otras fuentes proyectan las aperturas de ofertas para mediados de año, es decir, entre junio y julio.

La interventora del organismo, Inés Pérez Raventos precisó tres modificaciones centrales: en el “sistema constructivo” de las viviendas, la inclusión del pago del 20% de anticipo a las empresas y la licitación conjunta de las unidades habitacionales y de las obras de infraestructura, que financiará la Provincia.

La funcionaria aclaró que esos cambios constituyen “mejoras” para los privados porque, entre otras cosas, se reducen costos pero aclaró que el valor original fijado por Nación se mantiene.

Pérez Raventos no tenía precisiones de los expedientes avalados y recordó que Río Negro ya presentó por la totalidad del cupo asignado, es decir, 1.326 unidades.

Los senadores se fueron de la cartera de Ferraresi con una lista de 659 viviendas para licitar, con el siguiente reparto: 349 viviendas en Cipolletti, 195 en Viedma, 40 en Roca, 40 en Choele Choel y 35 en Regina.

Las unidades avaladas para sus compulsas

-349 viviendas en Cipolletti, en 13 barrios. Ya se habían licitado, pero no se aprobaron sus ofertas.

-195 unidades en Viedma, en 4 barrios . Parte ya estaban licitadas en el 2021.

-40 casas en Roca (se había licitado 105, pero 65 no figuran y su no objeción “está a la espera”)

-40 unidades para Choele Choel.

-35 unidades para Regina, que son nuevas.

Proceso trabado y movimiento político

Desde que Nación observó valores de las constructoras, el IPPV ensayó alternativas para garantizar el financiamiento y comenzar con las ejecuciones. Pero, el ala técnica de la cartera de Ferraresi no avaló ninguna modificación.

Todo siguió paralizado mientras se advertía que la situación exigía un movimiento político. Hace una semana, la gobernadora Arabela Carreras recién transparentó su real estado y fue crítica. “No hemos logrado que Nación invierta en las viviendas comprometidas. La última novedad es que hay restricciones presupuestarias”, declaró en Viedma.

Y, esta semana, la dupla Doñate-Weretilneck anunció, foto mediante con Ferraresi, que las obras de viviendas se “destrabaron y se reactivaron”.

En el comunicado conjunto, los parlamentaron cuidaron las formas y no profundizaron en las razones y culpas de las demoras. Sólo se aludió que “algunos planes habían sido licitados”, pero en el “último semestre se estancaron las gestiones”.

De las 659 unidades, 529 ya tuvieron sus consultas. Sólo un barrio, con un proceso frustrado, no aparece: 65 viviendas de Roca, con ofertas en diciembre.

En cambio, nuevas figuran: 95 para Viedma y 35 en Regina.