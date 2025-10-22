Nación postergó la licitación de las represas de los ríos Limay y Neuquén hasta el 7 de noviembre

El Ministerio de Economía, a través de la Resolución 1649/2025, prorrogó la fecha de apertura de ofertas del concurso público para la privatización de las sociedades conformadas para operar las represas de los ríos Neuquén y Limay.

La nueva fecha se fijó para el 7 de noviembre de 2025 a las 17, según la disposición firmada por el ministro Luis Caputo y que fue publicada en la tarde de este miércoles en un suplemento especial del Boletín Oficial.

Asimismo, se extendió hasta el 27 de octubre de 2025 el plazo para la realización de consultas sobre el Pliego de Bases y Condiciones, «con el propósito de garantizar una mayor participación y transparencia en el proceso».

La medida reemplazó los incisos correspondientes de la Resolución 1200/2025, que había establecido originalmente el acto de apertura para el 23 de octubre.

Cuatro represas y un mismo esquema de concesión

El proceso licitatorio abarca los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, cuyas sociedades operadoras —constituidas por Energía Argentina S.A. (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA)— fueron creadas tras la reversión de las concesiones.

Estas entidades, con participación accionaria del 98 % y 2 % respectivamente, concentrarán la gestión hasta la adjudicación definitiva.

En los fundamentos de la resolución se indicó que cada sociedad se denomina de igual modo que su central hidroeléctrica y será adjudicada mediante un concurso competitivo, abierto a oferentes nacionales e internacionales, sin precio base de partida.

El objetivo oficial es lograr propuestas económicamente favorables y asegurar la continuidad operativa de los activos estratégicos.

Contexto normativo y atribuciones del Ministerio

El procedimiento se enmarca en las leyes 23.696 de Reforma del Estado y 27.742, además de los decretos 695/2024, 718/2024, 286/2025 y 590/2025, que autorizaron la privatización de ENARSA y la transferencia de las acciones de las sociedades a la Secretaría de Energía.

El Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación, coordina el proceso junto a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, encargada de definir las pautas del concurso, los esquemas de remuneración y las condiciones de adjudicación.

Estas decisiones forman parte del plan de reorganización del sector energético impulsado por el Gobierno Nacional.

Publicación y control institucional

La resolución dispuso la publicación oficial del acto en los portales Contrat.ar, Dgmarket y en el sitio de la Secretaría de Energía, cumpliendo así con los requisitos de transparencia y acceso público a la información.

Además, se registró en la Dirección Nacional del Registro Oficial, bajo el número de expediente EX-2025-117701123-APN-DGDA#MEC.

La medida entró en vigencia el mismo día de su dictado, según el texto rubricado por Luis Caputo, y busca consolidar un esquema de participación competitiva que garantice la eficiencia en la gestión de los complejos hidroeléctricos.