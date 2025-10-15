Privatización en marcha: Nación sumó modificaciones al pliego de las represas de Neuquén y Río Negro

La central hidroeléctrica del Chocón una de las que tiene fecha para el proceso de privatización. Foto: Archivo.

Los pliegos de la licitación para concesionar las principales represas de los ríos Limay y Neuquén recibieron una modificación aclaratoria del Gobierno nacional, de acuerdo a lo que estableció una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La norma, escueta en detalles, fue emitida por el ministerio de Economía y responde al concurso público nacional e internacional lanzado en agosto para volver a privatizar los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

El procedimiento de privatización tomó impulso este año, luego de sucesivas prórrogas a las concesiones anteriores, vigentes desde la década de 1990.

A partir del decreto 590 del 18 de agosto pasado, el Gobierno nacional autorizó «la transferencia de las acciones» de las cuatro sociedades anónimas conformadas alrededor de los complejos a la secretaría de Energía, con el objetivo de motorizar la venta de las mismas «mediante un Concurso Público Nacional e Internacional sin base».

El armado del pliego fue seguido con atención por las provincias de Neuquén y Río Negro, que exigieron participación en el proceso y una serie de requisitos para las futuras concesiones. Las exigencias, según informaron ambas provincias, fueron concedidas en su mayoría por Nación.

«Aclaraciones y modificaciones»: los cambios al pliego de privatización

De acuerdo a la resolución publicada hoy, el concurso recibió en el último tiempo «distintas consultas de los interesados», en virtud de las cuales se resolvió realizar «una serie de aclaraciones y modificaciones en diferentes artículos del Pliego de Bases y Condiciones«.

Las cambios, se indicó, incluyeron también los «anexos y subanexos» de la compulsa. Todo esto con el objetivo de «aclarar, mejorar y ampliar y corregir los mismos».

En ese contexto, se aprobó «la incorporación de la Circular Modificatoria N° 4 (PLIEG-2025-113810028-APN-MEC) al Pliego de Bases y Condiciones, sus anexos y subanexos, aplicable al Concurso Público Nacional e Internacional N° 504/2-0001-CPU25«.

En el mismo texto se ordenó la publicación de la norma «por tres días en el Boletín Oficial de la República Argentina». También en el «Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional ‘CONTRAT.AR’, del Banco Mundial denominado ‘DGMARKET’ y de la Secretaría de Energía de este ministerio».

Los antecedentes de las represas de Neuquén y Río Negro

Las concesiones de las represas, otorgadas cuando las mismas fueron privatizadas por primera vez, empezaron a vencer a mediados de 2023. Desde entonces, los contratos fueron prorrogados una y otra vez, mientras, en paralelo, se definían los pasos a seguir para el futuro de los complejos.

Para garantizar cuestión operativa, la última decisión del Gobierno fue extender la operación de las actuales concesionarias hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive o bien, «hasta el perfeccionamiento del Concurso Público Nacional e Internacional«.

Estas empresas son: Orazul Energy Cerros Colorados SA, ENEL Generación El Chocón SA, AES Argentina Generación SA (Alicurá) y Central Puerto SA (Piedra del Águila).