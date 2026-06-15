«Hay que pagar para que otro acceda»: Rolando Figueroa visitó obras en el sur y detalló el plan habitacional

El Gobierno provincial destacó con un comunicado el avance de distintas obras de infraestructura en el sur de Neuquén, desde la concreción de nuevas viviendas para las ciudades de la región hasta la pavimentación de rutas clave y una nueva terminal de ómnibus.

En el Ejecutivo aseguraron que los proyectos, varios de ellos en marcha y otros por empezar, responden al objetivo de impulsar el turismo, descrita como la segunda actividad económica de la provincia, pero también «la calidad de vida» de los habitantes.

Los anuncios de Rolando Figueroa en el sur

La zona fue visitada este fin de semana por el gobernador Rolando Figueroa, quien hizo base en Junín y San Martín de los Andes, donde se entregaron 100 escrituras para familias que hace tiempo venían solicitado el trámite y ahora quedaron habilitadas para, por ejemplo, solicitar los nuevos créditos hipotecarios que lanzó la Provincia.

El mandatario repasó las distintas acciones del Gobierno en la región Lagos del Sur, una de las siete en la que decidió dividir la gestión del Estado provincial.

Las escrituras forman parte del plan oficial para lograr 20.000 soluciones habitacionales con una inversión de 450 millones de dólares. «Necesitamos que la gente pague su vivienda porque eso es lo que permite que otra persona acceda a esa posibilidad«, enfatizó Figueroa.

El Gobierno destacó el impulso de un importante paquete de obras en Junín de los Andes. Entre ellas, mencionó la realización de 100 cuadras de asfalto, la ampliación del gasoducto Cordillerano que se gestiona en conjunto con otras provincias y la construcción de unas 50 viviendas, además de un centro deportivo comunitario y la remodelación de dos escuelas.

Figueroa también se refirió a los proyectos en San Martín de los Andes, como la ampliación de la EPET 21 y la propuesta para construir una nueva terminal de ómnibus y, al mismo tiempo, levantar un centro de convenciones donde se encuentra el edificio actual.

En la localidad andina el gobernador recorrió la construcción del nuevo edificio de la Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad (EIAJD) 3, el predio donde se construyen 34 viviendas y la recientemente inaugurada ampliación del aeropuerto Chapelco.

Dijo que San Martín de los Andes «fue una de las ciudades más postergadas, a pesar de una de las que más crece en la provincia«. Sostuvo que, al asumir, «encontramos faltantes de escuelas, barrios sin servicios, dificultades para conectarse al gas y a la luz y una infraestructura retrasada”.

El cerro Chapelco y las obras «que tenían que hacer los empresarios»

De cara a la temporada de invierno valoró el presente del cerro Chapelco luego del cambio en la concesión. Afirmó que hasta el último proceso licitatorio el contrato «siempre se prorrogaba y los neuquinos terminábamos pagando obras que tenían que hacer los empresarios«.

Fuentes oficiales resaltaron además la concreción de la obra de Alivilla, cuyo financiamiento ya ingresó a la Legislatura para ser avalado por los diputados, el Centro de Ecología Aplica del Neuquén (CEAN) y el avance de los trabajos en distintas rutas de la zona sur, tanto de pavimentación como de mantenimiento.

Los tramos intervenidos abarcan la Ruta Provincial 23, la Ruta Provincial 60, la Ruta Provincial 62 y la Ruta Provincial 48, que a diferencia de las tres primeras, donde se pondrá asfalto, recibió acciones de refacción y conservación.