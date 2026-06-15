El asfalto del paso Pichachén ingresa a la Legislatura: el nuevo crédito que pide Rolando Figueroa

El gobierno de Neuquén giró a la Legislatura un nuevo proyecto de ley para autorizar una operación de crédito con la Corporación Andina de Fomento (CAF). Se trata de una línea de financiamiento de 250 millones de dólares para pavimentar el camino hacia el paso Pichachén, donde la Provincia busca desarrollar un corredor bioceánico junto a Chile.

La iniciativa se envió en conjunto con la que busca habilitar otro préstamo, también de la CAF, para realizar la obra eléctrica de Alivilla, que una vez terminada unirá a Villa La Angostura con el sistema interconectado nacional.

Las rutas de Neuquén que se pavimentarían con el crédito

Según se informó desde la Cámara, las obras incluyen la pavimentación de un total de 165 kilómetros de ruta en el norte provincial.

Los trabajos comprenderán los tramos que conectan a la localidad de Andacollo con el paso internacional Pichachén, por medio de las rutas provinciales 38, 57 y 6, además la Ruta 43 desde Las Ovejas hasta Varcarco y la Ruta 54 desde Manzano Amargo hasta el desvío a Varcarco.

El proyecto abarca también la conexión entre Loncopué, El Huecú, y El Cholar, junto a las rutas turísticas del Pehuén y de la Estepa al pavimentar la Ruta Provincial 21.

Actualmente, para el cruce a Chile, está por licitarse el proyecto ejecutivo del asfalto y ya se realizó un llamado a consultoras nacionales e internacionales que estén interesadas en participar de la compulsa.

Este procedimiento cuenta con financiamiento del Banco Mundial y se espera que avance rápidamente este año para habilitar, más adelante, el inicio de formal de las obras.

El crédito con la CAF, que forma parte del «Programa de Conectividad para la Integración Regional e Internacional de la Provincia del Neuquén», prevé un periodo de gracia para el pago de capital de hasta cinco años y fija como tasa de interés la que ordene este organismo multilateral para los préstamos con riesgo soberano.

El plazo total, incluido el de gracia, es de 15 años a partir de la fecha de entrada en vigencia del instrumento financiero.

Se espera que tanto el préstamo para Pichachén como el que financiará con 137 millones de dólares la obra de Alivilla tomen estado parlamentario en la próxima sesión de la Legislatura, que será la anteúltima antes del receso invernal.

Créditos internacionales para Neuquén: los antecedentes

Los diputados le aprobaron sobre el tramo final del año pasado otras dos propuestas de financiamiento a Figueroa, aunque uno de los proyectos, por inconvenientes en su redacción, necesitó de una revisión adicional.

Fueron dos préstamos de 150 millones de dólares cada uno, acordados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para realizar obras de conectividad vial, desarrollo turístico y saneamiento.

Antes, en 2024, el Gobierno también recibió autorización para tomar financiamiento internacional por hasta 500 millones de dólares.

Esta vez el aval que busca conseguir el Ejecutivo es de 387 millones de dólares, nuevamente para realizar obras de infraestructura en el interior de la provincia.